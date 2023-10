MON uruchomił most ewakuacyjny dla polskich turystów przebywających w Izraelu

We współpracy z Grecją uruchomiliśmy most ewakuacyjny dla polskich turystów, którzy przebywają w Izraelu – poinformował w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak. Minister poinformował też, że kolejny polski samolot wylądował już w Tel Avivie

Na konferencji prasowej w Wojnarowej (woj. małopolskie) szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o utworzeniu przez polskie wojsko mostu ewakuacyjnego dla polskich turystów uciekających przed konfliktem w Izraelu.

„Uruchomiliśmy most ewakuacyjny, korzystając ze współpracy z Grecją. Na Krecie, w porcie w Chanii, jest zgromadzony nasz potencjał wojskowy. Będziemy prowadzili loty z Krety do Tel Avivu, a potem w drugą stronę z Tel Avivu do Krety i następnie do Polski” – przekazał minister.

Zdaniem szefa MON operacja ta ma na celu „zmaksymalizowanie możliwości ewakuacji polskich turystów, żeby skrócić czas oczekiwania na pomoc”.

„Chcę zapewnić, że będziemy tak długo prowadzić akcję ewakuacyjną, jak długo polscy turyści będą zainteresowani tą formą powrotu do naszego kraju” – zadeklarował Błaszczak.

Minister poinformował, że "kolejny polski samolot wylądował już w Tel Avivie".

Dwa samoloty z ewakuowanymi z Izraela Polakami - wojskowe Herculesy - wylądowały w poniedziałek przed godz. 9.00 na wojskowym lotnisku Warszawa-Okęcie. Wcześniej 120 ewakuowanych w związku z atakiem Hamasu na Izrael przyleciało wojskowym Boeingiem.

Ewakuacja Polaków z Izraela

Minister SZ poinformował, że polskich służbom konsularnym udało się ustalić, że z Izraela będzie chciało się wydostać ok. 1 tys. polskich obywateli. Mają oni sukcesywnie przybywać na lotnisko Ben Guriona pod Tel-Awiwem.

Dodał, że pierwszeństwo ewakuacji mają osoby, które na terenie Izraela znajdują się czasowo. "Są to w największej części grupy zorganizowane, mianowicie pielgrzymki i wycieczki. Ze względu na porę roku, indywidualnych turystów jest stosunkowo mało" - powiedział Zbigniew Rau.

"Jeśli chodzi o obywateli polskich, którzy na stałe zamieszkują w Izraelu, a chcą opuścić Izrael w związku z obecną sytuacją, ponieważ oni mają zakwaterowanie i niejako mieszkają u siebie, będą ewakuowani w dalszej kolejności, ale oczywiście będą mogli skorzystać z tej oferty" - zapewnił.

Poinformował ponadto, że Polska otrzymuje zapytania z niektórych państw regionu, w tym z Litwy i Chorwacji o to, "czy polski most powietrzny, który uruchamiamy z Tel-Awiwu do Warszawy może być przez nich wykorzystany".

"Nasza odpowiedź jest: +tak oczywiście+, ale najpierw będziemy ewakuować tych wszystkich obywateli polskich, którzy znajdują się tam czasowo, przede wszystkim w grupach, o których mówiłem" - podkreślił.

