MON przesuwa termin styczniowej kwalifikacji wojskowej

Krótsza służba przygotowawcza przy rekrutacji do wojska

Skrócenie służby przygotowawczej i możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do służby w komisji właściwej dla miejsca rekrutacji i naboru to zmiana, która wejdzie w życie 5 listopada – poinformowało we wtorek Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".