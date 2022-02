MON: Cały czas trwa przerzut wojsk USA do Polski

/ MON

Cały czas trwa przerzut wojsk USA Flaga Stanów Zjednoczonych do Polski; dziś do Polski przyleciała kolejna grupa żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych.

"Cały czas trwa przerzut wojsk USA do Polski. W ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO dziś do Polski przyleciała kolejna grupa żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej" - czytamy we wpisie MON opublikowanym we wtorek na Twitterze. Wpis opatrzono zdjęciami amerykańskich żołnierzy wysiadających z samolotów transportowych.

2 lutego Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy przybędzie do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.

W niedzielę po południu na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądowała część amerykańskich żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej USA, którzy będą stacjonować w Polsce. Przed południem w poniedziałek w Rzeszowie wylądowała kolejna grupa amerykańskich żołnierzy.

Ambasador Mark Brzezinski spotkał się dziś z dowódcą 82. Dywizji Powietrznodesantowej U.S. Army, generałem majorem Christopherem Donahue - poinformowała ambasada USA w mediach społecznościowych. "Ambasador Mark Brzezinski spotkał się dziś z dowódcą 82. Dywizji Powietrznodesantowej U.S. Army, generałem majorem Christopherem Donahue. Żołnierze elitarnej dywizji przybyli do Polski, by zwiększyć zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego" - poinformowała ambasada amerykańska na Twitterze we wtorek. Stacjonująca w Fort Bragg w Północnej Karolinie dywizja liczy ok. 17,5 tys. żołnierzy. Jako rdzeń sił natychmiastowego reagowania jest zdolna do walki w dowolnym miejscu na świecie w ciągu 18 godzin. Jej początki sięgają roku 1917, gdy została sformowana jako dywizja piechoty krótko po przystąpieniu przez USA do pierwszej wojny światowej.

autor: Mikołaj Małecki

