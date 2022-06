MKiŚ: Ukraina przyjęta do Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Komisje PE chcą zablokować pieniądze na inwestycje w gaz i elektrownie jądrowe

Dwie komisje Parlamentu Europejskiego opowiedziały się we wtorek za projektem rezolucji, która sprzeciwia się uznaniu gazu i atomu za "zielone" źródła energii. Może to w konsekwencji doprowadzić do zablokowania unijnych środków na inwestycje w te źródła.