MIiR: program "Dostępność plus" niebawem w konsultacjach

Program "Dostępność Plus - Przyjazna Polska" - mający umożłiwić samodzielne i niezależne funkcjonowanie m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami - trafi w najbliższym czasie do konsultacji zewnętrznych - zapowiedział we wtorek wiceminister inwestycji Paweł Chorąży.

"Program jest w fazie prekonsultacyjnej; wyjdzie do konsultacji zewnętrznych w końcówce tego albo na początku kolejnego tygodnia" poinformował na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży.

Program, jak dodał, "dotyczy kompleksowego wsparcia przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ale również wszystkich tych, którzy doświadczają trudności np. kobiet w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi". Istotą programu - jak wskazuje MIiR - ma być skoncentrowanie wysiłków rządu, samorządów i organizacji społecznych na poprawie jakości usług i infrastruktury z którą codziennie stykają się obywatele. Głównym celem programu ma być "umożliwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, seniorów i innych osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami mobilności i percepcji, poprzez wdrażanie dostępności architektonicznej, transportowej, informacyjnej i komunikacyjnej".

Wiceminister mówił, że obszary których dotyczyć będzie program "Dostępność Plus - Przyjazna Polska" to m.in. prawo, architektura, transport, usługi, cyfryzacja, działalność badawcza i rozwojowa oraz wsparcie biznesu. Chodzi z jednej strony o zwiększenie egzekwowania istniejących przepisów, a z drugiej - także tworzenie nowych regulacji.

Działań jak mówił - wymagają np. kwestie niedostosowania budynków użyteczności publicznej m.in. szkół czy dworców oraz środków transportu m.in. tramwajów czy pociągów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podnosił także, że brakuje informacji dla osób ze specjalnymi potrzebami, jakie mają możliwości mobilności. Sygnalizował także ograniczenia związane z miejscami rekreacji. Wskazał też, że wiele osób napotyka na bariery w dostępie do informacji bo w programach telewizyjnych brakuje napisów przekazujących nadawaną treść.

Chorąży przypomniał, że o programie "Dostępność plus Przyjazna Polska" mówił w swoim expose premier Mateusz Morawiecki. "Do przygotowania programu i bycia centrum koordynacyjnym zobowiązane zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju" wskazał wiceminister.

Premier powiedział w expose, że "miarą dojrzałości państwa jest to, jak traktuje i opiekuje się swoimi słabszymi obywatelami". "Naszym wielkim zadaniem będzie stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. () Rozpoczniemy wielki projekt Przyjazna Polska" mówił w grudniu szef rządu. Zapowiedział, że będzie to "projekt na kolejne lata, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa".

W materiałach MIiR przeczytać można, że w XXI wieku wyjście do sklepu, na pocztę czy do banku nie powinno być wyzwaniem dla nikogo, a znaczna część usług powinna być możliwa do osiągniecia również bez wychodzenia z domu. Program - jak podnosi MIiR - ma zapewnić nowe możliwości dla przedsiębiorców np. w obszarze technologii asystujących.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

