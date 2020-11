MFW przewiduje spadek PKB Polski w 2020 r. o 3,4 proc.

fot. Natanael Ginting / Shutterstock

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje spadek polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) o 3,4 proc. w 2020 r. i poprawę w roku przyszłym odzwierciedloną we wzroście PKB szacowanym na 2,7 proc. - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Z informacji resortu wynika, że według Funduszu zmniejszenie wskaźników długu publicznego w relacji do PKB w ostatnich latach umożliwiło rządowi przedstawienie skutecznej odpowiedzi na kryzys. Przewiduje się, że dług publiczny pozostanie stabilny w średnim okresie, a wydatki związane z kryzysem zwiększą deficyt budżetowy do 8,9 proc. PKB w 2020 r. W perspektywie średniookresowej Fundusz przewiduje jego spadek do około 3,2 proc. PKB.

“Cieszy mnie pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki, a w szczególności finansów publicznych i wysiłku związanego z redukcją długu publicznego w ostatnich latach. MFW dobrze ocenia też nasze działania antykryzysowe. Fundusz potwierdza zdolności fiskalne Polski do dalszego wsparcia firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne” - powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/