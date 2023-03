MFW prognozuje wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. Daje też rady

MFW prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. nie wyjdzie ponad 0,5 proc. Jednak w 025 roku będzie wyższy niż 3 proc. To nie wszystko. Międzynarodowy fundusz Walutowy radzi również, by RPP była gotowa do dalszych podwyżek stóp procentowych.

W piątek w Ministerstwie Finansów odbywa się konferencja, na której podsumowana zostanie misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z materiału prasowego, przygotowanego na konferencję wynika, że MFW spodziewa się wzrostu PKB w Polsce w 2023 r. na poziomie 0,3 proc. Wzrost gospodarczy według prognoz funduszu ma przyspieszyć do 2,4 proc. w 2024 r. i do 3,7 proc. w 2025 r.

Jednocześnie MFW prognozuje spadek inflacji w Polsce do 7,2 proc. na koniec 2023 r. Inflacja ma spaść do 5 proc. na koniec 2024 r. i do 3,6 proc. na koniec 2025 r.

„NBP powinien odpowiedzieć na zmieniające się warunki i powinien być gotowy na dalsze podwyżki stóp procentowych, jeśli będzie to konieczne do obniżenia inflacji do poziomu celu inflacyjnego na koniec 2025 r.” – podano.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc.

"RPP powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp i komunikować utrzymanie ciasnego nastawienia"

"NBP powinien nadal reagować na zmieniające się okoliczności i w szczególności być przygotowanym na dalsze podwyżki stóp procentowych, jeżeli będzie to konieczne do sprowadzenia inflacji do celu do końca 2025 r. (...) Polityka pieniężna do tej pory skutecznie ograniczała aktywność gospodarczą poprzez kanał stopy procentowej i kredytowy. Jednocześnie, wpływ dotychczasowego zacieśnienia oraz tempo dezinflacji jest trudne do przewidzenia. W rezultacie polityka pieniężna powinna nadal reagować na zmieniające się dane i okoliczności" - napisano.

"Biorąc pod uwagę strukturalne niedobory siły roboczej w Polsce, spadek dynamiki płac może być wolniejszy niż się prognozuje, co ogranicza tempo dezinflacji bazowej. Nawet jeżeli ceny żywności i energii będą stale się obniżać, RPP powinna wznowić zacieśnienie polityki, jeżeli kluczowe wskaźniki - momentum inflacji bazowej, wzrost płac oraz gospodarka - nie spowolnią tak jak się obecnie prognozuje. Nowa ekspansja fiskalna może również uzasadniać dodatkowe zacieśnienie polityki. Wobec powyższego, RPP powinna konsekwentnie komunikować, że jej obecnym celem pozostaje utrzymywanie ciasnego nastawienia w polityce pieniężnej i jasne komunikowanie, że dyskusja o obniżkach stop jest przedwczesna" - dodano.

"Polska powinna unikać luzowania fiskalnego w 2023"

W krótkim terminie polityka fiskalna powinna wspierać wysiłki banku centralnego nakierowane na obniżenie inflacji poprzez unikanie poluzowania fiskalnego w bieżącym roku. Przyszłe instrumenty wsparcia w kwestiach energetycznych powinny być bardziej ukierunkowane do potrzeb, co pozwoli większą rolę odgrywać sygnałom cenowym w celu promowania oszczędzania energii" - napisano.

"Ogłoszona przez rząd intencja zmniejszenia roli pozabudżetowych funduszy jest mile widziana. Wydatki przeprowadzane obecnie przez pozabudżetowe fundusze powinny być przesunięte z powrotem do budżetu, żeby zwiększyć transparentność i pozwolić na nadzór parlamentu oraz społeczeństwa (nad finansami publicznymi - PAP)" - dodano.

MFW prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2023 r. na poziomie 4,5 proc. PKB, w 2024 r. -3,8 proc. PKB i ok. 4 proc. w kolejnych latach.

"Podczas, gdy dług sektora gg prognozowany jest na stabilnym poziomie ok. 50 proc. PKB, ciaśniejsza pozycja fiskalna w 2023 r. wspierałaby wysiłki banku centralnego dla niższej inflacji. Jako minimum należałoby unikać dalszego luzowania fiskalnego, o ile nie wystąpią duże negatywne ryzyka" - dodano.

"Polski sektor bankowy stabilny. Jego zdolność do wspierania gospodarki może być ograniczona"

"Polski sektor bankowy pozostaje stabilny, dobrze dokapitalizowany, ale wyzwania prawne oraz regulacyjne mogą ograniczyć zdolność banków do wspierania gospodarki. Odsetek przeterminowanych zobowiązań pozostaje niski, kapitały w sektorze pozostają mocne, a wyższe stopy procentowe wspierają wyniki banków. Mimo to, sektor nadal mierzy się z wyzwaniami, które ograniczają jego zyskowność i mogą ograniczyć jego zdolność do zapewniania kredytu dla gospodarki w średnim terminie" - napisano.

MFW wskazuje, że powszechne wakacje kredytowe skutkowały znaczącymi kosztami dla banków i nie powinny być przedłużane. Zamiast tego, jak ocenia Fundusz, władze powinny zwiększyć skalę obecnych programów wsparcia dla kredytobiorców w najtrudniejszej sytuacji.

W ocenie Funduszu, niesprzyjające warunki rynkowe skomplikowały zdolność niektórych banków do emisji instrumentów finansowych w ramach wymagań MREL.

"O ile nie poprawi się dostęp do rynku, banki te mogą być zmuszone do spełnienia wymagań w ramach funduszy własnych na początku 2024 r." - dodano.

MFW wskazuje także na kwestię ryzyk związanych z kredytami hipotecznymi w walucie obcej.

"Podczas, gdy progres w ramach dobrowolnej konwersji kredytów hipotecznych FX na lokalną walutę był zachęcający i powinien być kontynuowany, to władze powinny rozważyć rozwiązania, które pomogą rozwiązać kwestię niepewności w tym względzie" - napisano.

"Polska musi znaleźć oszczędności w zw. ze zbrojeniami"

W ocenie MFW, w celu akomodacji dodatkowych wydatków zbrojeniowym polski rząd powinien znaleźć odpowiadające im oszczędności, żeby nie doszło do wzrostu długu w średnim terminie.

"Znacząca przestrzeń fiskalna pozwoliła na duże wsparcie gospodarki w czasie pandemii i szoku energetycznego. Jednocześnie Polska zmierzy się obecnie z nową presją fiskalną w formie dodatkowych wydatków zbrojeniowych, niższych dochodów z PIT i wyższych stóp procentowych. W średnim terminie deficyt gg według prognoz przekraczać będzie 3 proc. PKB, czyli poziom, który stabilizowałby dług w okolicy 50 proc. PKB. Utrzymanie długu na ścieżce spadkowej pozwoliłoby zachować przestrzeń na wypadek przyszłych szoków i przygotować się na długoterminową presję wynikającą ze starzeniem się populacji i tranzycji energetycznej" - dodano.

Według MFW, polski rząd powinien przeprowadzić reformę podatku od nieruchomości lub zmniejszyć wydatki poprzez wprowadzenie bardziej ukierunkowanych benefitów socjalnych i podwyższyć wiek emerytalny.

autor: Marek Siudaj

