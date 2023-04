MFW obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na ten i przyszły rok

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na 2023 r. do 2,8 proc., a na 2024 r. do 3 proc. - podano w kwietniowej edycji World Economic Outlook. Według MFW dezinflacja jest oczekiwana we wszystkich głównych grupach krajów.

fot. Yuri Gripas / / Reuters

„Przewiduje się, że globalny wzrost PKB, szacowany na 3,4 proc. w 2022 r., spadnie do 2,8 proc. w 2023 r., czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż przewidywano w aktualizacji WEO ze stycznia 2023 r., zanim wzrośnie do 3,0 proc. w 2024 r. Dla gospodarek rozwiniętych przewiduje się spadek wzrostu PKB w 2023 r. do 1,3 proc. zanim wzrośnie do 1,4 proc. w 2024 r. Przewiduje się, że około 90 proc. gospodarek rozwiniętych odnotuje spadek wzrostu PKB w 2023 roku. W przypadku rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się, perspektywy gospodarcze są średnio lepsze niż w przypadku gospodarek rozwiniętych, ale różnią się bardziej w zależności od regionu. Średnio oczekuje się, że w 2023 r. wzrost gospodarczy w krajach EM i gospodarkach rozwijających się wyniesie 3,9 proc. i wzrośnie do 4,2 proc. w 2024 r.” – napisano w raporcie MFW.

„Prognoza podstawowa przewiduje spadek globalnej inflacji zasadniczej z 8,7 proc. w 2022 r. do 7,0 proc. w 2023 r. Prognoza ta jest wyższa (o 0,4 punktu procentowego) od prognozy ze stycznia 2023 r., ale też prawie dwukrotnie wyższa od prognozy ze stycznia 2022 r. Dezinflacja jest oczekiwana we wszystkich głównych grupach krajów, przy czym około 76 proc. gospodarek ma doświadczyć niższej inflacji zasadniczej w 2023 r.” – dodano.

W prognozie MFW oczekuje się, że w 2023 r. inflacja bez uwzględnienia cen żywności i energii będzie spadać na całym świecie znacznie bardziej stopniowo: jedynie o 0,2 punktu procentowego, do poziomu 6,2 proc.

Według MFW możliwe jest też dalsze zacieśnienie warunków finansowych na świecie.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

„Alternatywny scenariusz zakłada dodatkowe umiarkowane zaostrzenie warunków kredytowych. (...) Ogólnie wpływ na to ma spadek podaży kredytów i wyższe oprocentowania dla firm niefinansowych i gospodarstw domowych. Zakłada się, że zasób rzeczywistej akcji kredytowej banków w Stanach Zjednoczonych zmniejszy się w 2023 r. o 2 proc. w stosunku do wartości bazowej - co stanowi około jedną dziesiątą spadku odnotowanego w latach 2008-2009 i odpowiada wzrostowi spreadów kredytowych dla przedsiębiorstw średnio o 150 punktów bazowych w 2023 r. – napisano w raporcie.

„W wyżej wymienionym prawdopodobnym scenariuszu alternatywnym, przy dodatkowym zaostrzeniu warunków kredytowych, globalna inflacja zasadnicza spada o około 0,2 punktu procentowego więcej w 2023 r., częściowo z powodu niższych cen surowców na świecie. W 2023 r. ceny ropy naftowej spadają średnio o 3 proc. bardziej niż w scenariuszu podstawowym. Następuje niewielki dodatkowy spadek inflacji z wyłączeniem żywności i energii” - dodano w projekcji.

W raporcie wskazano, że inflacja powinna spaść do poziomu docelowego w 2025 r.

„Oczekuje się, że powrót inflacji do celu potrwa w większości przypadków do 2025 r. Porównanie oficjalnych celów inflacyjnych z najnowszymi prognozami dla 72 gospodarek objętych celem inflacyjnym wskazuje, że w 2023 r. średnia roczna inflacja przekroczy cele w 97 proc. przypadków. Mediana odchylenia od celu ma wynieść 3,3 punktu procentowego. W 2024 r. inflacja nadal ma przekraczać cele inflacyjne w 91 proc. przypadków, przy oczekiwanym medianowym odchyleniu o około 1 punkt procentowy” - oceniają analitycy MFW.

„Natomiast wśród krajów posiadających przedział celu inflacyjnego oczekuje się, że w 2024 r. inflacja znajdzie się w docelowym przedziale w około 50 proc. przypadków. Do 2025 r. oczekuje się, że inflacja będzie bliska wartościom docelowym (lub środkowym punktom przedziału wartości docelowych), z medianą odchylenia wynoszącą zaledwie 0,2 punktu procentowego” - napisano w publikacji.

- WEO IV'23 Różnica wobec I'23 - 2023 2024 2023 2024 Świat 2,8 3 -0,1 -0,1 Gospodarki rozwinięte 1,3 1,4 0,1 b/z USA 1,6 1,1 0,2 0,1 Strefa euro 0,8 1,4 0,1 -0,2 Japonia 1,3 1 -0,5 0,1 Gospodarki rozwijające się i rynki wschodzące 3,9 4,2 -0,1 b/z Chiny 5,2 4,5 b/z b/z Wschodząca i rozwijająca się Europa 1,2 2,5 -0,3 -0,1

han/ kkr/ gor/