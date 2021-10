MFW obniżył prognozę wzrostu światowego PKB w ’21 do 5,9 proc

fot. Yuri Gripas / / Reuters

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 6 proc., a szacunki na 2022 r. podniósł do 4,9 proc. - podano w październikowej edycji World Economic Outlook. Według MFW, kolejne fale i nowe warianty wirusa nadal zagrażają perspektywom gospodarczym.

„Oddziaływanie skutków pandemii na najważniejsze ogniwa globalnych łańcuchów dostaw wywołało dłuższe niż oczekiwano zakłócenia po stronie podaży, dodatkowo napędzając inflację w wielu krajach. Ogólnie rzecz biorąc, wzrosło ryzyko dla perspektyw gospodarczych” – napisano w raporcie MFW.

„Skromna rewizja w dół prognoz na 2021 r. maskuje jednak duże spadki w niektórych krajach. Perspektywy dla grupy krajów rozwijających się o niskich dochodach znacznie się pogorszyły z powodu pogarszającej się dynamiki pandemii. Obniżenie prognoz odzwierciedla również trudniejsze perspektywy krótkoterminowe dla grupy rozwiniętych gospodarek, częściowo ze względu na zakłócenia w dostawach. Częściowo równoważąc te zmiany, prognozy dla niektórych eksporterów surowców zostały zrewidowane w górę w związku z rosnącymi cenami surowców. Zakłócenia związane z pandemią w sektorach usługowych spowodowały, że ożywienie na rynku pracy znacznie opóźniło ożywienie produkcji w większości krajów” – dodano.

MFW podał, że w dłuższej perspektywie gospodarki rozwijające się mogą mieć trudności w powrocie do poziomu rozwoju sprzed pandemii.

„Przewiduje się, że po 2022 r. globalny wzrost obniży się do około 3,3 proc. w perspektywie średnioterminowej. Przewiduje się, że wyniki gospodarek rozwiniętych przekroczą prognozy średnioterminowe sprzed pandemii, co w dużej mierze odzwierciedlone jest przez oczekiwane dalsze wsparcie finansowe w USA. Z drugiej strony przewiduje się trwałe straty produkcji na rynkach wschodzących i rozwijającej się grupie gospodarek z powodu wolniejszego wprowadzania szczepionek i ogólnie mniejszego wsparcia politycznego w porównaniu z gospodarkami zaawansowanymi” - napisano w projekcji.

W ocenie MFW, w bilansie ryzyk dla perspektyw wzrostu PKB na świecie nadal przeważają czynniki o charakterze negatywnym.

„Głównym powodem do niepokoju jest to, że mogą pojawić się bardziej agresywne warianty SARS-CoV-2 przed osiągnięciem powszechnego wyszczepienia populacji na świecie” - napisano w raporcie.

„Prognoza bazowa jest obarczona dużą niepewnością co do przebiegu pandemii, perspektyw inflacji i związanych z tym zmian globalnych warunków finansowych. Bilans czynników ryzyka sugeruje, że wyniki gospodarcze – zarówno w bliskim, jak i średnim okresie – są bardziej skłonne do wykazania danych gorszych od oczekiwań niż do odnotowania pozytywnych niespodzianek” - dodano.

W raporcie wskazano, że w bilansie ryzyk dla perspektyw inflacyjnych przeważają czynniki o charakterze wzrostowym.

„Czynniki ryzyka dla inflacji mogą się zmaterializować, jeśli wywołane pandemią niedopasowanie popytu do podaży będzie trwało dłużej niż oczekiwano (w tym jeśli szkody w potencjale podaży okażą się większe niż oczekiwano), prowadząc do bardziej trwałej presji cenowej i wzrostu oczekiwań inflacyjnych, które mogą powodować szybszą niż oczekiwano normalizację polityki monetarnej w gospodarkach rozwiniętych” - oceniają analitycy MFW.

„Wskaźniki inflacji zasadniczej gwałtownie wzrosły w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych gospodarkach wschodzących i rozwijających się. W większości przypadków rosnąca inflacja odzwierciedla związane z pandemią niedopasowanie popytu i podaży oraz wyższe ceny surowców w porównaniu z ich niską bazą sprzed roku" - dodano w projekcji.

- WEO X '21 Różnica wobec VII'21 - 2021 2022 2021 Świat 5,9 4,9 -0,1 Gospodarki rozwinięte 5,2 4,5 -0,4 USA 6 5,2 -1 Strefa euro 5 4,3 0,4 Japonia 2,4 3,2 -0,4 Gospodarki rozwijające się i rynki wschodzące 6,4 5,1 0,1 Chiny 8 5,7 -0,1 Wschodząca i rozwijająca się Europa 6 3,6 1,1

(PAP Biznes)

kkr/ mfm/