MFW obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 roku

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 r. do 0,6 proc. z 1,2 proc., a na 2024 r. zrewidował do 2,3 proc. z 2,2 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook. W długim terminie potencjał wzrostu PKB Polski wynosi wg MFW ok. 3 proc.

fot. Warsaw_By_Drone / / Shutterstock

MFW prognozuje średnioroczną inflację w Polsce w 2023 r. na 12,0 proc., a w 2024 r. na 6,4 proc.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski wg MFW wyniesie w 2023 r. 1,0 proc. PKB, a w 2024 r. zmniejszy się do 0,3 proc. PKB.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz. (PAP Biznes)

