MFW: Reforma podtkowa "Polskiego ładu" nie jest odpowiednia

Reforma podatkowa "Polskiego ładu", zwiększająca ekspansję fiskalną, nie jest odpowiednia w kontekście ryzyka przegrzania polskiej gospodarki – ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z rządem. Według MFW obniżki podatków zawarte w tarczy antyinflacyjnej nie są efektywne i powinny obowiązywać przejściowo.

„Wyłączając wahania związane z wydatkami pandemicznymi, neutralne nastawienie polityki fiskalnej w 2022 r. byłoby właściwe. Implikowałoby to mniej więcej rekomendowany deficyt sektora (general government – PAP) na poziomie ok. 1,5 proc. PKB wobec prognozowanych 3,1 proc. PKB. Ekspansywny charakter reformy PIT jest zatem nieodpowiedni w kontekście ryzyka przegrzania gospodarki. Choć większa progresywność podatkowa jest wartościowym celem, to permanentnie ekspansywne instrumenty fiskalne powinny być zrównoważone w innych pozycjach budżetowych. Jeżeli związane z pandemią ryzyka zmaterializują się, to przejściowe zwiększenie deficytu w 2022 r. w związku z dodatkowymi, celowanymi programami wydatkowymi byłyby właściwe” – napisano w raporcie.

„Choć obniżki podatków zawarte w tarczy antyinflacyjnej dają pewne wsparcie gospodarstwom domowym najmocniej dotkniętym wzrostem cen energii, to są one nieefektywne i powinny obowiązywać jedynie przejściowo. W przeciwnym wypadku koszty takich rozwiązań rosną i zaczynają być postrzegane jako substytut innych instrumentów zwalczających inflację. (…) Władze powinny unikać zwiększania wydatków w 2022 r. w kontekście prawdopodobnych dodatkowych przychodów z tytułu nieoczekiwanie wysokiej inflacji” – dodano.

Według MFW, ryzyko ubóstwa energetycznego powinno być ograniczane poprzez celowane instrumenty, np. bony.

