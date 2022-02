MFW: NBP powinien kontynuować podwyżki stóp procentowych

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

NBP powinien kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej, by zminimalizować efekty drugiej rundy, przeciwdziałać ryzyku przegrzania gospodarki i zakotwiczyć średnioterminowe oczekiwania inflacyjne – napisał Międzynarodowy Fundusz Walutowy po konsultacjach z polskim rządem i instytucjami bezpieczeństwa finansowego.

„NBP powinien kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej, by sprowadzić inflację do celu. Choć przyspieszenie inflacji było w znacznym stopniu napędzane przez czynniki poza kontrolą polityki monetarnej, to ich dalsze oddziaływanie sprowadza ryzyko nasilenia efektów drugiej rundy, gdy produkt krajowy przekracza potencjał. Dalsze podwyżki stóp procentowych będą konieczne, by zminimalizować efekty drugiej rundy, przeciwdziałać ryzyku przegrzania gospodarki i zakotwiczyć średnioterminowe oczekiwania, które znacząco wzrosły i utrzymują się powyżej celu” - napisano w raporcie.

W ocenie MFW, moment oraz skala kolejnych decyzji w polityce pieniężnej powinny uwzględniać rozwój sytuacji gospodarczej, co w zależności od scenariusza niesie zarówno ryzyka w górę, jak i w dół dla inflacji.

Niższa skala podwyżek stóp procentowych w przyszłości lub wcześniejsze zakończenie cyklu zacieśniania byłoby - zdaniem MFW - wskazane, gdyby szybsza okazała się normalizacja cen związana z ograniczeniami podażowymi lub inflacja bazowa mocniej zareagowałaby na dotychczasowe podwyżki stóp.

Z kolei wyższa skala podwyżek stóp byłaby - w ocenie MFW - zasadna, gdyby presja inflacyjna utrzymywała się lub narastała, również ze względu na dynamikę płac lub większe efekty drugiej rundy związane z cenami energii.

„Towarzyszący tym czynnikom wysoki stopień niepewności (…) wskazuje na znaczenie uważnego monitorowania i jasnej komunikacji” – dodano.

MFW podtrzymał wyrażony wcześniej postulat, że NBP powinien przedstawić politykę zarządzania portfolio skupionych w pandemii obligacji.

W ocenie Funduszu, gdyby NBP zdecydował się na interwencję walutową, to powinien opublikować „odpowiednie dane, zgodnie z najlepszymi praktykami”.

RPP na pięciu posiedzeniach z rzędu, do lutego, podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 265 pb do 2,75 proc. oraz stopę rezerwy obowiązkowej o 300 pb do przedpandemicznego poziomu 3,50 proc. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w lutym, że stopy procentowe mogą wzrosnąć do 4 proc. lub wyżej.

tus/ asa/