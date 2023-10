MF widzi konieczność szybkiej nowelizacji przepisów dotyczących ASI

Ministerstwo finansów widzi konieczność jak najszybszej nowelizacji przepisów dotyczących alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) - poinformowała PAP Biznes pełnomocniczka ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.

"Intencją przepisów nie było wykluczenie z obrotu notowanych na giełdzie ASI. To, że te spółki funkcjonują w reżimie transparentności publicznej, jest wartością. Wydawało się, że stanowisko precyzujące intencje wydane przez MF i KNF to wyjaśniało, ale giełda podjęła inną decyzję. To jest jej prerogatywa. W tej sytuacji dostrzegamy konieczność jak najszybszej nowelizacji przepisów" - powiedziała PAP Biznes Katarzyna Szwarc.

Pod koniec września GPW zawiesiła obrót akcjami dziewięciu spółek: MCI Capital, Impero, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC.

GPW podała wtedy, że decyzja ta została podjęta po szczegółowej analizie zmian w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych, które wchodzą w życie z dniem 29 września 2023 roku oraz ocenie potencjalnych ryzyk wynikających z tych zmian dla bezpieczeństwa obrotu giełdowego i interesu jego uczestników, jak również po zasięgnięciu opinii zewnętrznych doradców.

Decyzja zarządu Giełdy wynikała z faktu, że nowe przepisy dotyczące spółek ASI, przewidując (w określonych przypadkach) sankcję nieważności dla transakcji akcjami spółek posiadających ten status, wprowadzają tym samym częściowe ograniczenie zbywalności tych akcji.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, odnosząc się do decyzji zarządu GPW, że nie widzi zasadności zawieszenia obrotu akcjami dziewięciu spółek ASI na warszawskiej giełdzie.

UKNF podtrzymał stanowisko zawarte we wspólnym komunikacie opublikowanym także przez Ministerstwo Finansów w dniu 1 września 2023 roku, zgodnie z którym przepisy regulujące działalność alternatywnych spółek inwestycyjnych zawarte w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku nie odnoszą się do akcji wyemitowanych przez ASI, które w dniu wejścia w życie Ustawy są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. (PAP Biznes)

