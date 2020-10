MF: samorządy nie mają drastycznych spadków wpływów z PIT i CIT mimo koronawirusa

Gdańsk spodziewa się spadku dochodów o 249 mln zł

Z szacunków gdańskiego samorządu wynika, że w związku z pandemią do końca 2020 r. dochody miasta spadną o 249 mln zł w stosunku do projektu budżetu. By zasypać dziurę budżetową, miasto obcięło wydatki bieżące o niemal 5 proc. i przesunęło część inwestycji.