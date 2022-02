MF: przedsiębiorcy opodatkowani PIT-em składkę zdrowotną za styczeń obliczą jak w 2021 r.

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Przedsiębiorcy opodatkowani PIT-em podstawę wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. ustalą na podstawie zasad z 2021 r. - wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów przekazanych PAP. Resort poinformował, że nie pracuje nad przedłużeniem terminu na wybór przez firmę formy opodatkowania.

W opublikowanym w zeszłą środę komunikacie Ministerstwo Finansów przypomniało, że w marcu 2022 r. przedsiębiorcy będą po raz pierwszy płacić składkę zdrowotną, tak jak wszyscy inni – pracownicy, emeryci, zleceniobiorcy – od dochodu.

PAP poprosiła o wyjaśnienie zasady naliczania składki zdrowotnej obowiązującej w lutym br. (za styczeń).

"U przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem PIT na ogólnych zasadach (skala podatkowa, liniówka, IP-box), w myśl przepisu przejściowego (art. 79) "Polskiego ładu", podstawę wymiaru składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r." - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

"Natomiast składki za kolejne miesiące, wymienieni przedsiębiorcy ustalać będą na podstawie dochodu z poprzedniego miesiąca. Zatem składka za luty br., płatna do 20 marca br. ustalona zostanie na podstawie dochodu ze stycznia br." - doprecyzowano.

Ministerstwo odniosło się też do pytania o ewentualne przedłużenie terminu na wybór przez przedsiębiorców formy opodatkowania w tym roku. Termin ten mija 20 lutego br.

"W MF nie trwają prace nad przedłużeniem terminu na wybór przez przedsiębiorców formy opodatkowania w tym roku. Przedłużenie tego terminu dla celów podatku dochodowego jest niezasadne, ponieważ przedsiębiorcy i tak muszą dokonać tego wyboru w celu obliczenia składki zdrowotnej już za styczeń 2022 r." - napisano w informacji przekazanej PAP.

Podatkowa część "Polskiego ładu" weszła w życie 1 stycznia tego roku. Do najważniejszych wprowadzonych zmian należą: podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zniesiono możliwość odliczenia od podatku składki zdrowotnej, która w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych PIT ma być liczona od dochodu. (PAP)

mmu/ pad/