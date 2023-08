MF podało, ile wyniesie PKB w najbliższych latach

CPK opublikowało ogłoszenie informacyjne. "To sygnał dla rynku" Centralny Port Komunikacyjny opublikował ogłoszenie informacyjne, ws. planowanej budowy terminala nowego lotniska, skierowane do potencjalnych wykonawców - poinformowała spółka. To sygnał dla rynku, poprzedzający uruchomienie samego postępowania - dodano.