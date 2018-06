MF: nowe zasady zadłużeniowe dla samorządów

Każde zobowiązanie zaciągane przez samorząd ma być traktowane tak jak pożyczka w banku. Ministerstwo Finansów chce, by władze lokalne uważniej podchodziły do kwestii zaciągania długów.

Do tego wskaźnik zadłużenia ma być wyliczany w oparciu o dane z minionych siedmiu, a nie jak do tej pory trzech lat. - To pokaże w sposób bardziej obiektywny możliwości zadłużeniowe samorządu - przekonuje minister finansów Teresa Czerwińska w rozmowie z "PB" na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Paweł Sołtys