MF i KAS rozpoczynają cykl spotkań ws. zmian w systemie podatkowym

Soboń o nagrodach za "Polski ład": ja bym takiej decyzji nie podjął

Błędów w "Polskim ładzie" było zbyt dużo i gdyby to ode mnie zależało, to pewnie tych nagród by nie było, ale mnie w tym czasie w Ministerstwie Finansów nie było - oświadczył we wtorek wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał jednak, że nie ma "żadnego problemu z tym, aby motywować pracowników także dodatkowymi środkami".