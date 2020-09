MF: działania uszczelniające zweryfikowały rynek obrotu paliwami opałowymi

Pexels

Działania uszczelniające zweryfikowały rynek obrotu paliwami opałowymi - mówi PAP zastępca dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów Robert Michalski. Jego zdaniem rynek samoreguluje liczbę oferentów paliw opałowych.

Od 1 września przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać paliwa opałowe, głównie olej opałowy, muszą zarejestrować się na potrzeby podatku akcyzowego w specjalnym rejestrze Ministerstwa Finansów. Podobne obowiązek dotyczy odbiorców paliw opałowych.

Jak poinformował Michalski, dotychczas zarejestrowały się 1104 pośredniczące podmioty olejowe (dane na dzień 21 września 2020 r.). Jest to liczba mniejsza od szacunków przyjętych przy przygotowywaniu nowelizacji ustawy akcyzowej, która ów obowiązek wprowadziła - 2007. Jak wyjaśnił przedstawiciel MF, szacunki te oparto na danych wynikających ze składanych miesięcznych zestawień oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych paliw opałowych.

"Działania uszczelniające zweryfikowały rynek obrotu paliwami opałowymi. Warto wskazać, że liczba zużywających podmiotów jest również mniejsza - 61 tys. 636 zgłoszeń - niż szacowano w oparciu o te same dokumenty składane przez samych sprzedawców paliw opałowych. Oczywiście w tym drugim przypadku może to wynikać ze sposobu rejestracji, np. wszystkie szkoły w gminie rejestruje dana gmina, jako płatnik podatku od towarów i usług" - tłumaczy Michalski.

"Nie zaobserwowaliśmy negatywnych zjawisk w związku z zakończeniem okresu przejściowego i z faktem rejestracji uczestników rynku paliw opałowych. Od 1 września 2020 r. zarejestrowało się kolejne 7000 zużywających podmiotów olejowych. Wszystkie te podmioty, ponad 61 tysięcy, mogą dokonywać zakupów paliw opałowych u każdego zarejestrowanego pośredniczącego podmiotu olejowego" - mówi z-ca dyrektora w MF.

"Zakładać można, że to rynek samoreguluje liczbę oferentów paliw opałowych. Regulacje ustawowe pozwalają jedynie na monitorowanie rynku paliw opałowych, do których stosuje się znacznie niższe stawki podatku akcyzowego i mają na celu ograniczenie szarej strefy w obszarze tych paliw. Gromadzone w systemie dane będą poddawane analizie" - dodał.

31 sierpnia minął okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Do tego dnia musiały one złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców).

Bez zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U, sprzedaż paliw opałowych lub ich zakup nie jest możliwa, ponieważ sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Obowiązek ten obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

W przypadku podmiotów, które rozpoczęły proces rejestracji i go nie zakończyły poprzez autoryzację w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni, po 1 września 2020 r., nie jest możliwa sprzedaż lub nabycie tych paliw. Konieczne jest dokończenie procesu rejestracji, którego ostatnim etapem jest otrzymanie potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/