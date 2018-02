MF: do końca 2018 roku gotowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Do końca 2018 r. będzie gotowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego - zapowiedział wiceminister finansów Piotr Nowak. Strategia, która ma wspierać rozwój tego rynku, będzie sukcesywnie wdrażana do końca 2024 r.

Resort finansów poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że projekt powstaje w ramach zaproponowanego przez Komisję Europejską Programu Wspierania Reform Strukturalnych. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie na temat SRRK z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych, podczas którego przybliżono uczestnikom koncepcję strategii. Tworzą ją Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz BTA Consulting na zlecenie Ministerstwa Finansów.

SRRK będzie praktycznie pierwszą kompleksową strategią tworzoną dla polskiego rynku kapitałowego (...). Zależy nam na tym, żeby w ramach prac nad strategią nie było żadnych tematów tabu. Chcemy bardzo dogłębnie analizować rynek dla jego wzrostu i efektywności" powiedział, cytowany w komunikacie MF, wiceminister finansów Piotr Nowak. Zapowiedział, że strategia ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

"Strategia rynku kapitałowego została zapowiedziana w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Odpowiedzialność w tym zakresie rozumiemy między innymi jako konieczność dopilnowania, aby z owoców tej strategii korzystali przede wszystkim inwestorzy indywidualni, nawet ci najdrobniejsi" dodał Nowak. Jednym z ważniejszych celów SRRK będzie zwiększenie innowacyjności polskiego rynku kapitałowego (w tym wykorzystując projekty typu fintech) oraz przystosowanie go do nowych technologii, np. blockchain.

W komunikacie podano, że według przedstawicieli BTA Consulting projekt strategii ma być szeroki, zaś jego głównym celem jest odzyskanie pozycji Polski jako lidera w regionie. Poprzez wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, strategia powinna wspierać rozwój gospodarczy.

"Przedstawiciel EBOR, dyrektor regionalny na Polskę i kraje bałtyckie Grzegorz Zieliński stwierdził, że czas pracy przy tym projekcie jest bardzo ważny, gdyż polski rynek kapitałowy doszedł do krytycznego momentu rozwoju: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, częste są przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego i znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów (szczególnie indywidualnych)" - napisano.

Zgodnie z komunikatem, strategia będzie składać się z trzech głównych części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy; rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju; właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych. Mają one wzmocnić polski rynek kapitałowy i sprawić, aby w większym zakresie był on wsparciem dla długoterminowego rozwoju całej polskiej gospodarki.

MF poinformowało, że przedstawiciele instytucji finansowych w trakcie dyskusji wskazali, iż w pracach nad SRRK istotne jest określenie jasnych celów projektu. Chodzi m.in. o wyraźne powiązanie dążenia do wzrostu znaczenia rynku kapitałowego ze wzrostem możliwości finansowania gospodarki i polskich przedsiębiorstw.

Podkreślano również rolę strategii w budowaniu niezbędnego zaufania do rynku jako całości i gwarancji stabilności regulacyjnej tego sektora. Jako główne zagrożenia wskazano m.in. problem przeregulowania, niedostateczny wpływ polskich firm i zrzeszeń na prace legislacyjne na poziomie unijnym czy niedostatecznie rozwinięty polski rynek pieniężny i rozliczanie niektórych instrumentów poza Polską.

"Obecnie trwają prace nad raportem wstępnym. Kolejnym etapem tworzenia strategii będzie rozesłanie kwestionariuszy oraz rozmowy z przedstawicielami rynku" - zapowiedział resort finansów. Dodał, że w celu usprawnienia komunikacji utworzono adres e-mailowy przeznaczony do prac nad SRRK: strategiarrk@mf.gov.pl.

autor: Marcin Musiał

edytor: Sonia Sobczyk

mmu/ son/