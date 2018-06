MF broni pomysłu ograniczenia odliczeń rat leasingowych

Resort finansów chce skończyć z nieograniczonym zaliczaniem rat leasingowych do kosztów firm. Stracą m.in. leasingujący samochody, bo resort zamierza ograniczyć do 50 proc. możliwość odliczania rat samochodów wykorzystywanych zarówno do celów zawodowych, jak i prywatnych.

Nie podoba się to części przedsiębiorców. - W praktyce wprowadzenie takich zmian będzie dla wielu przedsiębiorców oznaczało wzrost obciążeń publicznoprawnych - napisali w oświadczeniu Pracodawcy RP. Minister finansów Teresa Czerwińska w rozmowie z "PB" broni jednak tego pomysłu. Jej zdaniem utrzymanie dotychczasowego status quo byłoby nieuczciwym preferowaniem jednej formy finansowania.

Paweł Sołtys