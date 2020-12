MF: Wpływy do budżetu z VAT w 2020 r. będą znacznie wyższe niż planowane

fot. Robert Gardziński / FORUM

Wpływy do budżetu z tytułu VAT w 2020 r. będą znacznie wyższe niż zapisane w znowelizowanej ustawie budżetowej 170 mld zł - powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Dane z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli chodzi o wpływy (do budżetu - PAP) za wrzesień, październik, listopad były dużo wyższe od naszych oczekiwań i mogę powiedzieć, że wpływy z podatku od towarów i usług będą znacznie wyższe, niż to co zostało zapisane w nowelizacji ustawy budżetowej" - powiedział Skuza.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r. założono, że wpływy z podatku od towarów i usług wyniosą w br. 170 mld zł. (PAP Biznes)

pat/ ana/