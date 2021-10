Oto najwięksi płatnicy CIT w Polsce

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Najwięcej podatku CIT w ubiegłym roku zapłaciła grupa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa bo 2,2 mld zł, na drugim miejscu jest PKO BP z 1,3 mld zł podatku - wynika z danych resortu finansów opublikowanych w czwartek.

Resort finansów opublikował w czwartek listę dużych podatników podatku CIT za ubiegły rok. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). Zestawienie dotyczy zeznań podatkowych CIT za 2020 r.

Spośród podatkowych grup kapitałowych największy podatek CIT w 2020 zapłaciła Grupa Kapitałowa PGNiG. Wyniósł on prawie 2,2 mld zł przy przychodach wynoszących 45,8 mld zł. Na drugim miejscu pod względem zapłaconych podatków znalazła się Podatkowa Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA, która zapłaciła 1,3 mld zł przy przychodach wynoszących 34,5 mld zł. Na trzecim miejscu z 777,2 mln zapłaconego podatku CIT, uplasowała się Podatkowa Grupa Kapitałowa PGK PGE 2015 z przychodami rzędu 80,1 mld zł. Czwarte miejsce wśród grup zajął KHGM z zapłaconym podatkiem CIT w wysokości 770 mln zł i przychodach 35,9 mld zł. Pierwszą piątkę zamyka Grupa Kapitałowa PZU z zapłaconym CIT-em w wysokości 638,4 mln zł przy przychodach 26,9 mld zł.

Z kolei z grupy podatników indywidualnych największy CIT w ubiegłym roku zapłacił ING Bank Śląski w wysokości 998,5 mln zł. Drugie miejsce zajął Bank Polska Kasa Opieki SA - 972,8 mln zł, a trzecie - z kwotą 774,8 mln zł zapłaconego podatku CIT - Santander Bank Polska SA. Na czwartym uplasował się właściciel sieci sklepów Biedronka, spółka Jeronimo Martins Polska SA (689,7 mln zł), a na piątym Bank Millennium z 317,7 mln zł zapłaconego CIT.

Jak podkreślił, cytowany w informacji resortu, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, CIT, PIT i VAT to trzy filary wpływów do budżetu państwa, trzy źródła finansowania usług publicznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. "Cenię sobie tych, którzy są fair i płacą podatki uczciwie, nie uciekając się do żadnych księgowych sztuczek. To dzięki podatkom Polska się zmienia, a rząd może realizować wiele prospołecznych i prorodzinnych projektów. Zmiany te widzimy na co dzień, korzystając choćby z coraz lepszych dróg, bardziej nowoczesnej infrastruktury kolejowej czy większego poczucia bezpieczeństwa" - dodał szef MF.

Kościński zwracając się do podatników CIT zaznaczył, że ich pieniądze "bez wątpienia mają ogromny wpływ na rozwój naszego kraju, napędzają go". "Obserwując z roku na rok wpływy z CIT widać, ze polska gospodarka ma się całkiem nieźle mimo pandemii i powróciła już na ścieżkę szybkiego wzrostu" - podsumował. (PAP)

