fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Ryzyka dla polskiej gospodarki płyną głównie z zewnątrz, to jak inne kraje poradzą sobie z epidemią koronawirusa będzie mieć przełożenie na Polskę - ocenia główny ekonomista w MF Łukasz Czernicki. Jego zdaniem, wciąż są też ryzyka strukturalne, które istniały wcześniej, a pandemia może je uwypuklić. Ryzykiem wewnętrznym pozostaje mocniejsze od oczekiwań hamowanie inwestycji prywatnych.

"Na ostatnim spotkaniu z ekonomistami z rynku i przedstawicielami ośrodków analitycznych wskazano ryzyka dla ścieżki wzrostu, które można podzielić na dwa obszary. Pierwszy z nich dotyczy bezpośrednio wpływu pandemii na poszczególne gospodarki. Drugi obszar to ryzyka strukturalne, które istniały już wcześniej i pandemia może je uwypuklić" - powiedział PAP Biznes Czernicki.

Główny ekonomista MF zaznaczył, że jeśli chodzi o ryzyka strukturalne, które z zewnątrz mogą uderzyć w polską gospodarkę, to kluczowa jest kwestia sytuacji w Niemczech.

"Niemcy mają spore problemy w sektorze motoryzacyjnym, przy przestawianiu się na e-motoryzacje. Już przed pandemią można było zauważyć, że niemieckie koncerny tracą udziały w rynku. Dla nas to ryzyko, bo polskie firmy są poddostawcami niemieckich koncernów. Również starcie na linii USA-Chiny, które zaczęło się jeszcze przed pandemią, negatywnie wpływa na Niemcy – a to nasz największy partner handlowy i jest to potencjalne źródło ryzyka dla naszej gospodarki" - dodał.

"Ponieważ jesteśmy częścią globalnego rynku, również to jak z pandemią radzą sobie inne gospodarki ma przełożenie na nas. Finalnie wartość dodana wytworzona w Polsce, trafia przez Niemcy np. do USA. Więc jeśli w USA sytuacja pandemiczna teraz wymyka się spod kontroli, to pośrednio uderza to w naszą gospodarkę. Ryzyka płyną zatem głównie z zewnątrz. Wewnętrznie radzimy sobie całkiem nieźle, tarcze zadziałały, konsumpcja się odrodziła. Ryzykiem wewnętrznym pozostają jednak inwestycje prywatne - to, że nie odbiją one tak szybko jak byśmy oczekiwali. Tu skala niepewności jest duża" - dodał.

W swoim scenariuszu makroekonomicznym MF zakłada, że PKB Polski w 2020 r. spadnie o 4,6 proc., a w przyszłym roku wzrośnie o 4 proc.

Resort finansów zakłada też, że po spadku inwestycji w 2020 r. o 10,6 proc, w przyszłym roku wzrosną one o 4 proc. Ponadto, MF spodziewa się wzrostu konsumpcji o 4,4 proc. w 2021 r., po spadku o 4,2 proc. w 2020 r.

"W prognozie zakładamy, że spadek konsumpcji prywatnej w br. będzie efektem zarówno niższej realnej dynamiki dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, jak i silnego wzrostu ich stopy oszczędności, m.in. w efekcie zwiększenia oszczędności przezornościowych - duża niepewność oraz trudności w zaspokojeniu popytu na skutek wprowadzonych obostrzeń i obaw związanych z pandemią. W przyszłym roku konsumpcja powinna odrobić straty z br." - powiedział PAP Biznes Czernicki.

"Przewidujemy, że w br. będzie miał miejsce dwucyfrowy spadek inwestycji, w efekcie spadku inwestycji poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. W 2021 r. oczekujemy odbicia aktywności inwestycyjnej, ale w skali która pozwoli tylko na częściowe odrobienie strat z br. – to skutek utrzymywania się dużej niepewności wśród firm. Inwestycje powinny być wspierane przez niski koszt kapitału, a także działania rządu nakierowane na wzrost innowacyjności i produktywności gospodarki. Na wielkość inwestycji w gospodarce wpływać będą działania rządu nakierowane na zwiększenie inwestycji w sektorze finansów publicznych" - dodał.

Zdaniem ekonomisty, w początkowej fazie powrotu na ścieżkę wzrostu rząd musi starać się zastąpić mocno hamujące inwestycje prywatne inwestycjami publicznymi, a pomóc mogą w tym środki z UE.

"Środki z UE to rzecz bardzo potrzebna i przełomowa. To też odpowiedź na ryzyka, które są po stronie inwestycji prywatnych. Musimy te inwestycje prywatne, które się skurczą, próbować w pierwszej fazie zastąpić częściowo inwestycjami publicznymi. Wyzwaniem będzie identyfikacja licznych, najbardziej rozwojowych projektów. Trzeba wykorzystać te środki, żeby uczynić naszą gospodarkę bardziej konkurencyjną w dłuższej perspektywie" - powiedział PAP Biznes Czernicki.

"Zgodnie z zapowiedziami minister rozwoju teraz niejako kończy się czas tarcz, a zaczyna wspieranie punktowo konkretnych sektorów, które tego najbardziej wymagają i mogą zostać długodystansowo obciążone przez pandemię, takie jak turystyka, transport czy lotnictwo. Jeżeli popyt się odrodzi to być może trzeba będzie zaproponować pewne instrumenty, które pomogą najbardziej dotkniętym branżom przetrwać ten czas. Natomiast jeśli struktura popytu zmieni się zupełnie – nie będziemy na przykład już tyle latać, zmienimy nawyki konsumpcyjne – to trzeba będzie pomyśleć o narzędziach wsparcia dla przedsiębiorstw, które dobrze sobie radziły przed pandemią, na transformację ich biznesów" - dodał.

Czernicki wskazuje też na istotną rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, których skala z powodu pandemii może być ograniczona.

"Ważnym obszarem jest też napływ inwestycji zagranicznych. Prognozuje się, że skala bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie z powodu pandemii zmniejszy się o ok. 30-40 proc. Polska może mimo wszystko nieźle przyciągać inwestycje zagraniczne, ale jeśli ta pula będzie ogółem mniejsza, to dla nas też stanowi ryzyko" - powiedział

W rozmowie z PAP Biznes Czernicki zaznaczył, że prognoza MF dla stopy bezrobocia na koniec 2020 r. i 2021 r. na poziomie odpowiednio 8,0 proc. i 7,5 proc. jest pesymistycznym założeniem.

"Tarcze rządowe powoli się kończą, dlatego zakładamy, że bezrobocie może jeszcze wzrosnąć. Choć nasza prognoza dla stopy bezrobocia na koniec tego roku na poziomie 8 proc. jest raczej pesymistyczna, wydaje się, że ekonomiści rewidują prognozy jeszcze bardziej w dół. Prognoza na poziomie 7,5 proc. na koniec 2021 r. wynika z tego, że będzie to rok odbicia gospodarczego. Liczymy, że wtedy zaczną też działać środki europejskie, zaczną działać krajowe fundusze na rozwój inwestycji. Stąd też w przyszłym roku zakładamy spadek bezrobocia i myślę, że to zgodne z konsensusem rynkowym" - ocenia ekonomista.

W swoim scenariuszu makro MF zakłada, że stopy procentowe w Polsce w latach 2020-2021 pozostaną bez zmian.

"W naszym scenariuszu makroekonomicznym na ten i przyszły rok zakładamy, że stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian" - powiedział Czernicki.

W swoich prognozach makroekonomicznych Ministerstwo Finansów uwzględnia ewentualny nawrót epidemii koronawirusa i możliwość ponownego wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, jednak nie zakłada lockdownu podobnego do tego, z którym mieliśmy do czynienia wiosną - twierdzi Czernicki.

"W scenariuszu makro zakładamy, że jeżeli nadejdzie druga fala epidemii, to na pewno nie będzie ona miała tak mocnego wpływu na gospodarkę jak pierwsza. Uwzględniamy to, że może nastąpić odbicie w górę w statystykach zachorowań i pojawią się ewentualne, nowe obostrzenia, które mogą wpływać negatywnie na ścieżkę PKB. Nie zakładamy jednak ponownego zamknięcie gospodarki, jak w marcu i kwietniu" - powiedział Czernicki.

(PAP Biznes)

pat/ ana/