MEiN: płacimy za koszty utrzymania każdego ukraińskiego ucznia. Na dziś to 900 mln zł

Wicepremier Ukrainy do ewakuowanych: nie wracajcie do domów co najmniej do wiosny

Ukraińska wicepremier ds. terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała w środę do osób ewakuowanych z niebezpiecznych regionów, by nie wracały do domów co najmniej do wiosny, nawet jeśli zostanie rozwiązany problem ogrzewania.