MAP: za rządu PiS ukrócono obchodzenie limitów ws. wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa

Za rządu PiS przyjęto przepisy, które ukróciły obchodzenie limitów związanych z wynagrodzeniami w zarządach spółek SP, co było nagminna praktyką za PO-PSL; spółki SP przynosiły wtedy gigantyczne straty, ale ich prezesom wypłacano gigantyczne wynagrodzenia - mówił w czwartek wiceszef MAP Andrzej Śliwka.

Wiceminister odpowiadał w Sejmie na pytanie posłów KO Cezarego Tomczyka i Jarosława Urbaniaka o "wysokie zarobki partyjnych nominatów PiS w spółkach Skarbu Państwa". Pytanie to uzasadniali m.in. doniesieniami portalu Wirtualna Polska. Posłowie KO zarzucali także PiS-owi i spółkom Skarbu Państwa omijanie tzw. ustawy kominowej.

Odpowiadając wiceszef MAP powiedział, że "świeżo po objęciu władzy PiS w 2016 r. przyjęło ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami Skarbu Państwa".

Ustawa ta - mówił - "ukróciła obchodzenie limitów związanych z wynagrodzeniami w zarządach spółek Skarbu Państwa, co było nagminną praktyką za czasów rządów PO i PSL". "Uszczelniono zakres obowiązywania przepisów związanych z ustawą kominową z 2000 r., ponieważ ona dotyczyła tylko tych spółek, w których Skarb Państwa miał większościowy udział (..) nowa ustawa ma zastosowanie również do spółek, w których Skarb Państwa ma chociażby jeden udział lub jedną akcję" - powiedział Śliwka.

Mówił, że to za rządów PO-PSL "dochodziło do patologii związanych, gdy spółki z olbrzymimi stratami wypłacały swoim prezesom gigantyczne wynagrodzenia". Dodał, że nawet NIK mówiła o nieprawidłowościach. "Wasze działania, które doprowadziły do tego, że spółki przynosiły gigantyczne straty, a wasi prezesi zarabiali miliony, były kompromitacją, my te rzeczy zmienialiśmy, zmieniamy" - powiedział Śliwka pod adresem posłów opozycji.

Wiceszef MAP mówił też, że np. Orlen w 2014 roku poniósł stratę 5 mld 800 mln zł, a w tym samym roku spółka wypłaciła prezesowi blisko 3 mln zł. Według niego, w PKN Orlen za każdy 1 mln zł zysku prezes tej spółki za rządów PO-PSL "dostawał do kieszeni 3 tys. 740 zł". "W obecnej sytuacji jest to 190 zł" - powiedział wiceszef MAP. Zapewnił też, że w Orlenie obowiązuje tzw. ustawa kominowa.

W poniedziałek portal WP.PL napisał o przeanalizowaniu raportów 19 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Według nich ponad 437 mln zł pensji i nawet do 45 mln zł nagród wypłaciły ludziom związanym z PiS giełdowe spółki z udziałem państwa. We władzach 19 spółek w ostatnich latach miało zasiadać 152 ludzi "dobrej zmiany". 90 z nich zostało dzięki temu milionerami lub multimilionerami - informował portal.

We wtorek portal przedstawił drugą część raportu - listę 62 osób, które do końca 2022 r. zarobiły w giełdowych spółkach mniej niż milion złotych. Napisał, że niektórym do dołączenia do "klubu milionerów" zabrakło w ubiegłym roku zaledwie kilku tysięcy złotych. Pierwsze miejsce na tej liście - ex aequo - zajmuje dwójka przyjaciół Beaty i Edwarda Szydłów. Do miliona złotych wynagrodzenia zabrakło im po 4 tys. złotych - napisał portal WP.PL.

