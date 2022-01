MAP: ustawa o ochronie odbiorców gazu będzie uzgadniana z KE

fot. Marian Weyo / / Shutterstock

Ustawa o ochronie odbiorców gazu, zakładająca m.in. zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz, będzie uzgadniana z KE - poinformował we wtorek wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podczas posiedzenia komisji senackiej, która zajmowała się tym aktem.

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zajmowała się we wtorek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Podczas posiedzenia komisji senacki legislator wyraził wątpliwość, czy nie występuje obowiązek poinformowania Komisji Europejskiej o rozwiązaniach ustawy, oraz czy rekompensata dla sprzedawców gazu nie stanowi pomocy publicznej.

"Oczywiście po przyjęciu ustawy rząd będzie występował do Komisji Europejskiej z uzgodnieniami. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że przygotowując projekt ustawy, dokładaliśmy wszelkich starań, żeby w żaden sposób nie przekroczyć przepisów unijnych zwłaszcza w zakresie niedozwolonej pomocy publicznej. Ten katalog odbiorców wrażliwych, który wprowadziliśmy do ochrony taryfowej na poziomie ustalonej taryfy przez Prezesa URE, jest zawężony do działalności organizacji poza działalnością biznesową" - podkreślił Małecki.

"Wiemy, że funkcjonujemy na wspólnym rynku europejskim i nie możemy uprzywilejować polskich podmiotów prowadzących biznes w taki sposób, że działalność gospodarcza będzie dotowana przez państwo w postaci niższych taryf gazowych. Te rekompensaty za sprzedaż gazu (...) dotyczą sprzedawców gazu" - podkreślał.

W trakcie pracy w komisji senatorowie zaproponowali wprowadzenie do ustawy jedynie poprawek legislacyjnych Biura Legislacyjnego Senatu. Zapowiedzieli jednak, że dalsze poprawki zostaną zgłoszone w trakcie czytania ustawy na forum plenarnym Izby.

Uchwalona przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

Jednocześnie ustawa przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą. (PAP)

