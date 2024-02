Kolejne zmiany kadrowe w Orlenie. MAP robi porządki

Miotła kadrowa dotrze do Poczty Polskiej? Ruszyła giełda nazwisk Na środę zaplanowano WZA w państwowej spółce Poczta Polska – dowiedziała się nieoficjalnie „Rzeczpospolita”. To może być początek wymiany kadr w tej firmie; kandydatów do zarządu Poczty jest co najmniej czterech - dodano.