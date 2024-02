Kadrowa miotła w PZU. Budka odwołał Góreckiego z RN

Minister Aktywów Państwowych odwołał Pawła Góreckiego z rady nadzorczej PZU - poinformował w środowym komunikacie ubezpieczyciel. Jednocześnie minister w imieniu Skarbu Państwa zgłosił dziewięciu kandydatów do rady, w tym np. Wojciecha Olejniczaka, b. ministra rolnictwa - dodano.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

W czwartek odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU. W porządku obrad przewidziano m.in. zmiany w składzie rady nadzorczej. Zgodnie ze statutem spółki rada powołuje i odwołuje zarząd, w tym prezesa.

"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (...) informuje, że w dniu 14 lutego 2024 roku o godz. 10.16 Spółka otrzymała od Ministra Aktywów Państwowych, działającego w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (...) pismo z dnia 13 lutego 2024 roku informujące o odwołaniu Pana Pawła Góreckiego ze składu Rady Nadzorczej PZU SA" - poinformował ubezpieczyciel w komunikacie giełdowym.

Jak dodano, Górecki pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PZU SA. Nie podano informacji o przyczynach odwołania.

Po odwołaniu Góreckiego, rada liczy ośmiu członków, jej przewodniczącym jest Robert Jastrzębski.

Zarząd PZU poinformował też, że w środę spółka otrzymała od Skarbu Państwa, akcjonariusza PZU SA, zawiadomienie o zgłoszeniu kandydatów na członków rady nadzorczej w związku ze zwołaniem na czwartek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki. Zgłoszeni kandydaci to: Wojciech Olejniczak, Michał Jonczynski, Adam Uszpolewicz, Anita Elżanowska, Michał Bernaczyk, Filip Gorczyca, Andrzej Kaleta, Małgorzata Kurzynoga oraz Anna Machnikowska.

Dodano, że Wojciech Olejniczak, to doktor nauk ekonomicznych SGGW. Od 2015 r. związany z sektorem finansowym, najpierw jako doradca prezesa NBP, a następnie w latach 2016-2019 na stanowisku dyrektora Departamentu Biznesu Agro w Alior Bank SA. W latach 2003-2005 był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi odpowiedzialnym za wprowadzenie Polski do systemu Wspólnej Polityki Rolnej UE, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009-2014), poseł na Sejm w latach 2001-2009.

Jak podano w komunikacie Michał Jonczynski to zaś doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował w PKN Orlen i w Orlen Deutschland. Był też szefem departamentu kadr Grupy PZU, a w latach 2011-2016 członkiem zarządu ZUS.

Z informacji PZU wynika, że Adam Uszpolewicz ma 30 letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych, w tym ponad 20 lat w roli prezesa spółek ubezpieczeniowych w Polsce i zagranicą; m.in. stał na czele brytyjskiej grupy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej Aviva w Polsce, związany był z amerykańską grupą Nationwide, gdzie pełnił rolę prezesa towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce i Luksemburgu.

Ubezpieczyciel wskazał, że Anita Elżanowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i ma ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w administracji publicznej.

Michał Bernaczyk to zaś radca prawny i prof. Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.

Jak przekazano, Filip Gorczyca to członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, który reprezentuje Stowarzyszenie w ecoDa, organizacji „parasolowej” zrzeszającej wiodące organizacje dyrektorów z Europy. Członek rad nadzorczych spółek: CCC, Ferro, Develia, Artifex Mundi oraz VanKing Celkar Group.

PZU dodało, że Andrzej Kaleta jest profesorem nauk ekonomicznych, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2016 r., kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Z informacji PZU wynika, że Małgorzata Kurzynoga to doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny.

Anna Machnikowska to natomiast absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk prawnych, posiada aplikację sądową oraz radcowską.

W poniedziałek Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, będący akcjonariuszem PZU, zgłosił kandydaturę Andrzeja Jarczyka na członka rady nadzorczej spółki. Był prezesem m.in. UNIQA TU SA, UNIQA Życie TU SA, a także Generali TU SA, Generali Życie TU SA, Generali Finance Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. PZU od 2010 r. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ amac/