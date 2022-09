MAP: od stycznia do lipca wyeksportowano 1,05 mln ton węgla energetycznego

Mniej mszy czy wyłączenie dzwonów. Włoskie kościoły zmagają się z problemem wysokich rachunków za prąd

Wyłączone elektryczne dzwony i oświetlenie, prośba do wiernych, by cieplej ubierali się na msze, zmniejszenie liczby nabożeństw- takie kroki planują kościoły we Włoszech w związku z wysokimi rachunkami za prąd i ogrzewanie oraz koniecznością oszczędności.