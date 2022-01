MAP analizuje plany emisji akcji PGE i Enei. Liczy na udział innych uprawnionych akcjonariuszy

/ Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych analizuje plany emisji akcji przez PGE i Eneę. Resort jest przekonany, że z oferty skorzystają również inni uprawnieni akcjonariusze - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych. Resort poinformował, że program wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych jest realizowany zgodnie z założeniami.

"Ministerstwo Aktywów Państwowych analizuje raporty bieżące spółek PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Enea w zakresie procesu dokapitalizowania spółki w drodze emisji akcji. Wynika z nich, że oferta objęcia nowych akcji została skierowana do inwestorów posiadających ponad 0,1 proc. akcji, w związku z czym całość oferty nie jest kierowana wyłącznie do Skarbu Państwa. MAP wyraża przekonanie, że z oferty skorzystają również inni uprawnieni akcjonariusze" - podało biuro prasowego resortu.

Jak podano, zgodnie z obowiązującymi przepisami akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek mogą być obejmowane przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Dysponentem tego funduszu jest Prezes Rady Ministrów.

"Zgodnie z komunikatem PGE, spółka złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. To Prezes Rady Ministrów dokona oceny skierowanego wniosku" - napisano.

Z komunikatów spółek wynika, że pozyskane w drodze emisji środki zostaną przeznaczone na nowe nisko- i zeroemisyjne inwestycje oraz rozwój sieci dystrybucyjnych, które są niezbędne do zapewnienia dalszego rozwoju OZE.

"Na tym etapie konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy załączonych do raportów bieżących dokumentów, w szczególności planów inwestycyjnych spółek oraz zabezpieczenie środków Skarbu Państwa potrzebnych na ten cel" - podał resort.

MAP poinformowało, że program wydzielenia węglowych aktywów wytwórczych jest realizowany zgodnie z założeniami.

"Wnioski złożone przez spółki w zakresie podwyższenia kapitału w żaden sposób nie wpływają na plany MAP w tym zakresie" - napisano.

PGE chce przeprowadzić emisję akcji i pozyskać od inwestorów środki o szacunkowej wartości ok. 3,2 mld zł w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej, dekarbonizacji i dystrybucji.

Projekt uchwały na NWZ PGE zakłada jednoczesne obniżenie wartości nominalnej akcji z 10,25 zł/akcję do 8,55 zł/akcję i podwyższenie kapitału o ok. 3,197 mld zł, czyli ok. 374 mln akcji serii E (20 proc. kapitału) o wartości nominalnej akcji 8,55 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, z pierwszeństwem przydziału dla dotychczasowych akcjonariuszy (posiadających ponad 0,10 proc. kapitału). Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGE zostało zwołane na 7 marca.

Pozyskany kapitał PGE chce przeznaczyć m.in. na kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe projekty fotowoltaiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła gazowe. Spółka chce, by w ofercie przede wszystkim wzięli udział jej dotychczasowi najwięksi inwestorzy.

W środę zarząd PGE złożył wniosek o objęcie przez Skarb Państwa od 214,6 do 374 mln nowo emitowanych akcji serii E. Akcje miałyby został objęte w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Objęcie akcji w liczbie minimalnej ma zapewnić utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki na niezmienionym poziomie.

W przypadku objęcia akcji w liczbie minimalnej wkład Skarbu Państwa wyniesie 1,83 mld zł, a przy objęciu liczby maksymalnej sięgnie 3,2 mld zł.

Enea chce wyemitować do 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Nowo emitowane akcje mają stanowić do 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy.

Skarb Państwa ma obecnie ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE oraz 51,5 proc. w kapitale Enei. (PAP Biznes)

