Lwów atakowany przez Rosję. Rakieta uderzyła w blok mieszkalny

W nocnym ataku rakietowym na Lwów został uszkodzony blok mieszkalny. Lokalne władze informują o co najmniej 4 osobach poszkodowanych i możliwych ofiarach śmiertelnych - podają ukraińskie media. W nocy z środy na czwartek w całej Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy

Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksym Kozicki poinformował, że rosyjska rakieta uderzyła w nocy w blok mieszkalny we Lwowie - podają ukraińskie media. "Na miejscu pracują służby ratunkowe. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc. Są ofiary - dodawał w komunikacie.

Wcześniej Kozicki informował o rakietowym ataku na obiekt infrastruktury krytycznej we Lwowie.

W wyniku ostrzału we Lwowie odnotowano przerwy w dostawie prądu.

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko poinformował w czwartek rano, że do czterech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. Wcześniej mer miasta Andrij Sadowy powiadomił o trzech zabitych. Trwa akcja ratunkowa po nocnym ostrzale, dziewięć osób jest rannych.

President #Zelenskyy published a video showing the aftermath of the #Russian attack on the civilian infrastructure of #Lviv.



At least four people were killed. pic.twitter.com/k9XvjHn1ON