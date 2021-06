Luzowanie obostrzeń. Nowe limity w hotelach, restauracjach czy komunikacji miejskiej

fot. FTiare / / Shutterstock

Od soboty więcej osób może przebywać m.in. w hotelach, galeriach handlowych, restauracjach, kasynach czy na poczcie, a także podróżować środkami transportu publicznego. Działalność mogą wznowić m.in. dyskoteki. Nowe zasady obowiązują do końca wakacji.

Luzowanie obostrzeń wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Hotele i restauracje

Zgodnie z nim od soboty, 26 czerwca, do 31 sierpnia, hotele i pensjonaty mogą przyjmować więcej gości. Pula dostępnych pokoi została podwyższona z 50 proc. obłożenia do 75 proc. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.

Także lokale gastronomiczne, w tym restauracje hotelowe, mogą przyjmować więcej klientów - maks. 75 proc. obłożenia. Do piątku było to do 50 proc. Gastronomia nadal musi działać w ścisłym reżimie sanitarnym, co oznacza, że odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Sklepy

Więcej osób może też przebywać w sklepach budowlanych, meblowych, galeriach handlowych - 1 osoba na 10 mkw. Dotychczas było 1 osoba na 15 mkw. Obiekty te nadal muszą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Targi, eventy

Poluzowane są także limity dla uczestników targów, kongresów, konferencji. W pomieszczeniu, w którym jest realizowana tego rodzaju działalność, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 mkw. powierzchni pomieszczenia. Dotychczas limit ten wynosił 1 osobę na 15 mkw.

Siłownie, wydarzenia sportowe, baseny i koncerty

Więcej ludzi może też przebywać na siłowni i w klubie fitness oraz w obiektach i placówkach świadczących usługi pocztowe - 1 osoba na 10 mkw, a także w kasynach - 1 osoba na 10 mkw powierzchni miejsca prowadzenia działalności. Obsługa oraz klienci muszą jednak zakrywać usta i nos.

Od soboty wprowadzone są większe limity na koncertach i wydarzeniach sportowych. Zmiany w ograniczeniach pandemicznych - jak podało MKDNiS - zakładają zwiększenie limitów publiczności do 75 proc. miejsc na widowni na koncertach, a także na basenach, w aquaparkach i zamkniętych obiektach sportowych.

Z opublikowanego wcześniej komunikatu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynika również, że od soboty wprowadzone jest zwiększenie limitu do liczby 500 osób "biorących jednocześnie udział w wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi".

Jak podano, koncerty zespołów muzycznych mogą być organizowane na otwartym powietrzu pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób oraz zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami, a także zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

W pomieszczeniach koncerty mogą być organizowane również pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnieniu, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych jego powierzchni, a także aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Ponadto od soboty kina, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe, a także domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz projekcją filmów lub nagrań wideo również mogą udostępniać 75 proc. liczby miejsc na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – muszą zapewnić zachowanie odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami.

Jeśli chodzi o wydarzenia, zajęcia lub współzawodnictwo sportowe odbywające się na otwartym powietrzu, poza obiektami sportowymi może uczestniczyć jednocześnie w grupie nie więcej niż 500 osób. W wydarzeniach, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym odbywającym się na otwartym powietrzu, w których bierze udział więcej niż jedna grupa uczestników, odstęp czasowy pomiędzy grupami wynosi zgodnie z rozporządzeniem 15 minut.

Co do zasad obowiązujących na basenach, w aquaparkach i zamkniętych obiektach sportowych również udostępnia się publiczności nie więcej niż 75 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu 1,5 m pomiędzy widzami.

Ponadto do listy osób, których nie dotyczy ograniczenie dotyczące udostępniania 50 proc. miejsc hotelowych dla gości w obiektach hotelarskich, dodano osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA Junior & U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbywają się od 24 do 27 czerwca 2021 r. - a także związanych z tymi wydarzeniami akredytowanymi dziennikarzami, osobami z obsługi technicznej oraz osobami wskazanymi przez organizatorów tych wydarzeń.

MKDNiS podkreśliło też, że "do podanych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19".

Dyskoteki

Zgodnie z rozporządzeniem, od soboty działalność mogą wznowić kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Bawić się w nich jednak może maksymalnie 150 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Więcej osób może także podróżować środkami transportu zbiorowego – maks. 100 proc. obłożenia. Dotychczas środkami transportu publicznego można było przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 75 proc. obłożenia. Pasażerów nadal zobowiązani są do zakrywania maseczką ust i nosa.

Zasłanianie ust i nosa maseczką nadal obowiązuje w autobusie, tramwaju i pociągu, sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie.

Kościoły

W obiektach kultu religijnego od 26 czerwca obowiązuje 75 proc. obłożenia. Kościół zniósł dyspensy od obowiązku niedzielnej mszy św.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 czerwca br. w obiektach kultu religijnego od 26 czerwca do 31 sierpnia obowiązuje 75 proc. obłożenia

"Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i nie więcej uczestników niż 75 proc. obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego" – wskazano w rozporządzeniu.

Z tego limitu wyłączone są osoby sprawujące kult religijny i zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy osoby dokonujące pochówku oraz osoby zaszczepione. Podtrzymano jednocześnie nakaz zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Uczestników zgromadzeń religijnych na powietrzu nadal obowiązuje obowiązek zachowania "odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie".

"Choć wierni wracają do kościołów, mogąc w pełni uczestniczyć w liturgiach i duszpasterstwach, to jednak na pewno trzeba nadal zachowywać ostrożność, pandemia przecież jeszcze się nie skończyła" – powiedział PAP rzecznik KEP ks. jezuita Leszek Gęsiak.

Zwrócił uwagę, że w kościołach są dozowniki z płynami dezynfekcyjnymi, a czasem nawet bezdotykowe dozowniki z wodą święconą. "Pamiętajmy wciąż o konieczności zakładania maseczek wewnątrz świątyń i zachowaniu niezbędnych odległości" – zaapelował rzecznik KEP.