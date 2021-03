Dobre przyjęcie "Lust from Beyond". Movie Games pokazało liczby

Movie Games

Movie Games sprzedało 29 tys. kopii gry "Lust from Beyond" na PC w ciągu 72 godzin od premiery - wynika z raportu bieżącego spółki. Gra zbiera dobre oceny, planowana jest też premiera wersji ocenzurowanej.

- Movie Games informuje, iż zgodnie z danymi sprzedażowymi gra "Lust from Beyond" w wersji PC, której premiera miała miejsce 11 marca 2021 r. o godzinie 18:00, w ciągu 72h została sprzedana w ilości 29 000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) egzemplarzy - podała spółka w komunikacie. - Sprzedaż gry wraz z pozostałymi tytułami emitenta w miniony weekend osiągnęła na platformie Steam wynik na poziomie 1 000 000 egzemplarzy - dodano.

Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem. 83 proc. z 587 recenzji na Steamie jest pozytywnych, co składa się na ogólną "bardzo pozytywną" ocenę. Nieco chłodniej na grę patrzą recenzenci. Trzy branżowe opinie zebrane przez platformę Metacritics mieszczą się w przedziale 65-70 pkt. na 100.

Gra znajduje się już jednak dopiero w siódmej dziesiątce globalnych bestsellerów Steama (w dniu premiery była w pierwszej dziesiątce). W zestawieniu wschodzących nowości gra znajduje się na siódmym miejscu. Warto dodać, że gra jest horrorem z licznymi elementami erotycznymi, przez co jej widoczność na Steamie jest gorsza.

- W związku z wyjątkowo dobrym przyjęciem tytułu spółka planuje w nadchodzących miesiącach wydanie gry w wersji ocenzurowanej. Umożliwi to uzyskanie efektu drugiej premiery oraz sprzedaż gry w regionach, w których obecnie niedostępna z uwagi na ograniczenia - zapowiedziano w raporcie.

Słabiej niż steamowe oceny wygląda także zaangażowanie graczy. Od momentu premiery maksymalnie jednocześnie grało w nią 1310 osób - wynika z danych SteamDB. W poniedziałek wczesnym popołudniem liczba ta wynosi 577. Przypomnijmy jednak, że grono odbiorców - ze względu na wspomnianą charakterystykę gry - jest dość okrojone

Akcje Movie Games na poniedziałkowej sesji lekko tanieją (-2,9 proc.). Cena jedego papieru utrzymuje się tuż nad poziomem 100 zł, tymczasem latem - po koronawirusowej hossie - dochodziła momentami nawet do 150 zł. Z drugiej strony równo rok temu za akcje Movie Games płacono niecałe 20 zł, kapitalizacja spółki zatem bardzo urosła. Obecnie wynosi 262 mln zł. "Lust from Beyond" było jedną z bardziej wyczekiwanych polskich premier w I kwartale 2021 roku.

