Lunch z Warrenem Buffettem. Kryptowalutowy przedsiębiorca zapłacił 4,5 mln USD

Chiński przedsiębiorca z branży kryptowalut zje lunch z Warrenem Buffettem. Justin Sun zapłaci za tę przyjemność ponad 4,5 mln dolarów.

28-letni Justin Sun, twórca kryptowaluty tronix (TRON, TRX), wylicytował spotkanie z legendarnym amerykańskim inwestorem za 4,57 mln dolarów. To największa kwota, jaką ktokolwiek zapłacił za lunch z Buffettem – poprzedni należał do anonimowej osoby, która w 2016 r. wydała 3,4 mln dolarów. Środki przekazane zostaną na cele charytatywne.

- Oficjalnie ogłaszam, że wygrałem rekordową 20-edycję lunchu z Warrenem Buffettem. Zaproszę liderów przemysłu blockchain do spotkania z tytanem inwestowania. Mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla wszystkich – napisał Justin Sun na Twitterze.

Warren Buffett oraz jego wieloletni partner w biznesie Charlie Munger wielokrotnie krytykowali kryptowaluty. W 2018 r. „wyrocznia z Omaha” powiedział akcjonariuszom, że „Bitcoin jest prawdopodobnie trucizną na szczury do kwadratu”. Wtórował mu Munger, który nakłaniał rząd do „rozprawienia się z tą szkodliwą trucizną”.

W liście do inwestorów kryptowalutowych Justin Sun przypomniał jednak, że „nawet najlepszy inwestor wszechczasów czasami nie wykorzystuje nadarzającej się okazji – Buffett przyznał, że przepłacił za Kraft Heinz, podczas gdy nie dostrzegł potencjału Amazona, Alphabetu czy Apple’a”.

Do opisywanego błędu Buffett przyznał się przed miesiącem . W wywiadzie z CNBC Buffett przyznał, że to nie on stoi za decyzją o inwestycji w Amazona. „Od jakiegoś czasu byłem fanem i idiotą, że nie kupowałem wcześniej. Jednak chciałbym, żebyście wiedzieli, że to nie żadna zmiana mojejosobowości”- stwierdził.

MZ