Lula da Silva faworytem niedzielnych wyborów prezydenckich w Brazylii

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny: konieczne powtórzenie wrześniowych wyborów w Berlinie

Po wyborach do Senatu Berlina, przeprowadzonych we wrześniu ubiegłego roku, pojawiły się liczne skargi, m.in. na braki kart do głosowania, długie kolejki, zamknięte lokale wyborcze. Według wstępnej oceny berlińskiego Trybunału Konstytucyjnego konieczne może okazać się całkowite powtórzenie wyborów do Izby Reprezentantów w Berlinie, o czym poinformowała w środę na posiedzeniu Ludgera Selting, prezes berlińskiego Trybunału.