Luke Skywalker kontra Imperator. Aktor wyśle drony do Ukrainy

Zniszczył pierwszą Gwiazdę Śmierci, pilotował myśliwca X-Wing i był członkiem Eskadry Łotrów. Teraz ponownie staje po Jasnej Stronie Mocy. Dzięki staraniom aktora Marka Hamilla, który wcielił się w postać Luka Skywalkera w kultowej serii "Gwiezdnych wojen", 500 dronów trafi do Ukrainy.

Luke Skywalker dowodzi armią dronów - takie tytuły obiegły zagraniczną prasę. To mogłaby być akcja kolejnej części zmagań Rebelii z Imperium Zła. Niestety ekranizacja stała się rzeczywistością, a końca wojny w Ukrainie nie widać. Aktor Mark Hamill, który grał legendarną postać w filmach George'a Lucasa, został ambasadorem projektu, który odpowiedział na prośbę Wołodymira Zełenskiego.

Ukraina potrzebuje dronów. Urządzenia mogą przesądzić o wyniku wojny, chronią ludzi i ziemię, monitorują granice. Są oczami w niebie. Byłem naprawdę zszokowany odzewem, który przeszedł moje oczekiwania. Zebraliśmy 500 dronów - mówił w wywiadzie dla "Bloomberga".

Współpracę z United24, oficjalnym ukraińskim funduszem, który zbiera pieniądze na drony, Hamill rozpoczął po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Następnie do akcji wciągnął także aktora Liev Schreibera czy gwiazdę Barbarę Streisand - oni z kolei wsparli zbiórkę na rzecz artykułów medycznych.

USA i Wielka Brytania wezwały do odbycia specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie dowodów na to, że Rosja zaopatrzyła się w irańskie drony i używa ich m.in. do ataków na cele cywilne, co stanowi podwójne naruszenie rezolucji ONZ. Jak zaznaczyli Amerykanie, "istnieje wiele dowodów na to, że Rosja używa irańskich UAV do okrutnych i umyślnych ataków na ludność Ukrainy, w tym ludność cywilną i krytyczną infrastrukturę cywilną".

Drony zostały użyte m.in. podczas ataków na elektrownie i inne instalacje, w wyniku których około 30 proc. zostało zniszczonych.

MSZ Iranu wielokrotnie zaprzeczało, jakoby jakakolwiek ich broń była eksportowana do Rosji i używana w Ukrainie. Jednak eksperci prezydenta Zełenskiego zidentyfikowali m.in. samobójcze drony Shahed wyprodukowane właśnie pod rządami Teheranu. Unia Europejska w odpowiedzi rozważa nałożenie sankcji na trzech irańskich generałów i jedną firmę.

