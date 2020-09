Łukaszenka: Tylko ja mogę obronić Białorusinów

fot. Drop of Light / Shutterstock

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wyraził we wtorek przekonanie, że tylko on jest w stanie obronić Białorusinów, choć przyznał, że może „trochę się zasiedział” na stanowisku. Mówił o tym w wywiadzie dla rosyjskich mediów.

„Pokazują mnie nie tylko w telewizorze, ale nawet w żelazku i czajniku. Tak. Ale rzeczywiście tylko ja mogę teraz obronić Białorusinów” – oznajmił Łukaszenka, cytowany przez portal Sputnik.by.

Przyznał jednak, że być może „trochę się zasiedział” na stanowisku prezydenta.

Wśród mediów, których dziennikarze przeprowadzili wywiad z Łukaszenką, była rozgłośnia „Goworit Moskwa”, Russia Today, Pierwszy Kanał TV i nadawca publiczny WGTRK.

Łukaszenka: za protestami stoją USA, które działają przez ośrodki w Polsce i Czechach

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wyraził przekonanie, że za protestami w jego kraju stoją Stany Zjednoczone, które działają poprzez ośrodki w Polsce i Czechach, a także białoruscy „burżuje” – relacjonował we wtorek dziennikarz TV Rossija-1 Jewgienij Rożkow.

„Zapytaliśmy, kto jest tym (tj. popieraniem protestów na Białorusi) zainteresowany, w zasadzie z czyjej strony oczekiwał i oczekuje podstępów.(…) Za wszystkim w jego opinii stoją Amerykanie, a działają oni poprzez ośrodki w Polsce i Czechach” – powiedział Rożkow, który był jednym z rosyjskich dziennikarzy przeprowadzających wywiad z Łukaszenką.

Rożkow dodał jednak, że zdaniem Łukaszenki są też przyczyny wewnętrzne – „to, że na Białorusi wyrosły dwa nowa pokolenia i powstała niewielka klasa +burżujów+, którzy +chcą władzy+”.

Łukaszenka: nie odejdę tak po prostu

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że nie odejdzie tak po prostu. Dodał, że gdyby to zrobił, jego zwolenników by "wyrzynano". Mówił o tym w wywiadzie dla rosyjskich mediów.

"Nie odejdę tak po prostu. Urządzałem Białoruś przez ćwierć wieku. Nie rzucę tego tak po prostu. Poza tym jeśli odejdę, moich zwolenników będą wyrzynać" - przytoczył słowa Łukaszenki na kanale Telegramu dziennikarz rozgłośni "Echo Moskwy" Roman Babajan, który jako jeden z rosyjskich dziennikarzy przeprowadzał z nim we wtorek wywiad.

Łukaszenka nie wykluczył przedterminowych wyborów

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nie wykluczył we wtorek przeprowadzenia przedterminowych wyborów prezydenckich, ale po "reformie konstytucji". Mówił o tym w wywiadzie dla rosyjskich mediów.

"Jesteśmy gotowi przeprowadzić reformę konstytucji, a potem nie wykluczam przedterminowych wyborów prezydenckich" - zacytował jego słowa redaktor naczelny rozgłośni "Goworit Moskwa" Roman Babajan, który był jednym z dziennikarzy przeprowadzających wtorkowy wywiad. (PAP)

mw/ kar/