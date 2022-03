Łukaszenka: Białoruś nie zamierza przyłączyć się do rosyjskich operacji militarnych na Ukrainie

PKO Research: Rosjanie najprawdopodobniej wypłacili już 1,8 bln rubli z banków

Rosyjska agresja na Ukrainę oraz zachodnie sankcje doprowadziły w Rosji do bezprecedensowego wzrostu zapotrzebowania na gotówkę - poinformowało we wtorek PKO Research. Od 24 lutego Rosjanie najprawdopodobniej wypłacili ok. 1,8 bln rubli, czyli ok. 18 mld dol. - dodano.