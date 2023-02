Ogromna awaria w Lufthansie. Opóźnienia lotów nie omijają Polski

W związku z trwającą od środy rano awarią systemu informatycznego linii Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie, rejsy tego przewoźnika realizowane są w Krakowie z opóźnieniem. Odwołany został tylko lot z Krakowa do Monachium i z Monachium do Krakowa - powiedziała PAP rzeczniczka Kraków Airport.

fot. Kai Pfaffenbach / / FORUM

"Póki co odwołany został tylko lot z Krakowa do Monachium i z Monachium do Krakowa. Pozostałe rejsy Lufthansy, m.in. do Frankfurtu, odbywają się, chociaż z opóźnieniem jedno-, dwugodzinnym" - powiedziała PAP rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince.

Od środy rana największy niemiecki przewoźnik lotniczy mierzy się z awarią systemu informatycznego na lotnisku we Frankfurcie. Według Deutsche Telekom awarię spowodowały prace budowlane na terenie linii kolejowych - koparka uszkodziła wiązkę światłowodów, biegnących na głębokości 5 metrów. Doprowadziło to do chaosu na lotnisku we Frankfurcie, ale sytuacja poprawia się.

Rano we Frankfurcie wszystkie wyloty były opóźnione lub odwołane. Część samolotów zmierzających do Frankfurtu została skierowana na inne lotniska (Kolonia/Bonn, Duesseldorf, Norymberga), aby zapobiec nadmiernemu zapełnieniu terminala. Jak podał "Bild", Lufthansa zdecydowała w pierwszej kolejności o odwołaniu lotów krajowych, prosząc pasażerów o skorzystanie z połączeń kolejowych.

Lotnisko Chopina: Lufthansa odwołała loty z Warszawy

Poranny rejs Lufthansy z Warszawy do Frankfurtu nie odbył się z powodu problemów, leżących po stronie przewoźnika - poinformowała w środę PAP rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont. Na lotnisku we Frankfurcie doszło do awarii.

"Poranny rejs do Frankfurtu nie odbył się z powodu problemów, leżących po stronie przewoźnika" - przekazała Dermont. Zapewniła, że pasażerami zaopiekował się agent handlingowy linii lotniczej. Zaleciła jednocześnie bezpośredni kontakt z przewoźnikiem w celu uzyskania aktualnych informacji o planowanych rejsach.

Z internetowego rozkładu lotów stołecznego lotniska wynika, że opóźniony był m.in. przylot Lufthansy z Monachium.

Rzecznika PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował PAP, że awaria nie ma wpływu na realizację połączeń polskiego przewoźnika do Niemiec. "Latamy zgodnie z rozkładem. Nie anulowaliśmy żadnych rejsów" - przekazał.

LOT lata z Warszawy m.in. do Frankfurtu i Monachium. (PAP)

autorki: Aneta Oksiuta, Beata Kołodziej

aop/ pad/ amac/ bko/