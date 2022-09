Ludwik Kotecki wskazuje, kiedy inflacja może przekroczyć 20 proc.

/ Europejski Kongres Finansowy

Jest duże prawdopodobieństwo, że inflacja w styczniu lub lutym 2023 r. przekroczy 20 proc. - powiedział w Polsat News członek RPP Ludwik Kotecki.

"Dzisiaj wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy dwójkę z przodu w styczniu lub w lutym przyszłego roku" - powiedział.

Takiemu scenariuszowi mógłby przeciwdziałać, według Koteckiego, tylko scenariusz bardzo silnych interwencji cenowych tzn. mrożenie cen lub bardzo niewielkie podwyżki gazu i prądu na początku przyszłego roku, przy przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej.

Zobacz także Elastyczne oszczędzanie nawet na 7%? Porównaj najlepsze oferty

Kotecki z RPP nie widzi w RPP i rządzie determinacji do walki z inflacją

Członek RPP Ludwik Kotecki powiedział w Polsat News, że nie widzi w RPP i rządzie determinacji do walki z inflacją. Dodał, że Rada powinna wejść w dialog z ministrem finansów.

"Nie widzę pewnej determinacji (w RPP - PAP), nie od dzisiaj, do tego żeby rzeczywiście zacząć walczyć z inflacją na poważnie. To nie tylko są stopy procentowe. (...) To jest poważna rozmowa z ministrem finansów - spotkanie Rady z ministrem finansów i uświadomienie być może członkom rządu, że inflacja nie zgaśnie sama. Nie możemy oczekiwać, że ona sama zacznie spadać. (...) Mówię o czystym dialogu. Nie możemy wpływać na ich decyzje, mówię o rządzie, ani oni na nasze" - powiedział Kotecki.

"Luzowanie polityki fiskalnej napędza inflację i to się nasila. Przyszłoroczny budżet przewiduje deficyt na poziomie realistycznie mówiąc 6 proc. (PKB - PAP), dzisiaj mamy 3 proc." - dodał.

Zapytany o to, za jaką podwyżką stóp się opowiedział we wrześniu, Kotecki odparł. "Powiem tak: powinniśmy być bardziej zdeterminowani w walce z inflacją. To jest nasz mandat".

Dodał, że im dłużej inflacja pozostanie zbyt wysoka, tym trudniej ją będzie zwalczyć. (PAP Biznes)

tus/ ana/

tus/ ana/