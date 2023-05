Lubelskie. Poszukiwacz zabytków odnalazł rzymską monetę sprzed 2 tys. lat

Poszukiwacz zabytków odnalazł na terenie gminy Józefów nad Wisłą (lubelskie) srebrną monetę, która ma ponad 2 tys. lat i pochodzi z okresu republikańskiego Rzymu – poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Kopciowski.

/ Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Konserwator przekazał na Facebooku, że znalezisko zgłosił Krzysztof Kozłowski, który prowadził poszukiwania z użyciem wykrywacza metali na terenie gminy Józefów nad Wisłą. "Przekazana moneta to srebrny denar, tzw. serratus (ząbkowany). Jest to o tyle niezwykłe znalezisko, że pochodzi jeszcze z okresu republikańskiego Rzymu i datować go można na 81 r. p.n.e." – wyjaśnił konserwator.

Opisując monetę wymienił niewielką zachowaną średnicę - 16 mm. "Na jednej stronie widoczne jest udrapowane popiersie Ceres, rzymskiej bogini wegetacji i urodzajów. Poniżej podbródka umieszczony ma wytarty bliżej nieokreślony przedmiot – pierwotnie, w różnych wariantach mógł być to np. róg obfitości, kłos lub lira" – podał. Natomiast u góry, z tyłu głowy – dodał – w stanie szczątkowym zachował się nieczytelny napis.

Na drugiej stronie monety – poinformował Kopciowski – znajduje się przedstawienie oracza kroczącego za pługiem, który jest ciągnięty przez dwa woły. Poniżej znajduje się częściowo zachowany napis i liczba.

"Monogram MARI·C, pierwotnie prawdopodobnie brzmiący: C·MARI·C·F wskazuje, że jest to denar Gaiusa Mariusa, który pełnił funkcje jednego z triumwirów monetarnych w 81 r. p.n.e." – przekazał Kopciowski. Jak wyjaśnił, triumwirowie monetarni byli urzędnikami nadzorującymi bicie monet i w okresie późnej republiki ich imiona mogły być na nich umieszczane.

Takie znaleziska - wskazał - łączone są najczęściej z osadnictwem kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie wczesnorzymskim. "Monety tego typu pozostawały w stosunkowo długim okresie użytkowania" – dodał.

Konserwator przypomniał, że jest to kolejna moneta z okresu republikańskiego, którą znaleziono w ostatnich latach na Lubelszczyźnie. W 2018 r. członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol "Szansa" zgłosili odnalezienie na terenach nadwiślańskich rzymskiego denaru L. Tituriusa Sabinusa wybitego w 89 r. p.n.e.(PAP)

autor: Piotr Nowak

