Lubawa szacuje jednostkową stratę netto w I półroczu na 7,1 mln zł

Wiemy, ile zapłacimy za gaz. PGNiG OD przyjęło cenę do obliczania prognoz PGNiG Obrót Detaliczny przyjęło do obliczania prognoz płatności za dostawy gazu na kolejny rok cenę 200,17 zł/MWh, taką samą jak w tym roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Wcześniej do wyliczeń stosowana była cena 516,73 zł/MWh.