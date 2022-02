Loty na kijowskich lotniskach odbywają się zgodnie z rozkładem

fot. REUTERS/Samsul Said / / FORUM

Na kijowskich lotniskach Boryspil i Kyjiw (Żulany) loty odbywają się w poniedziałek zgodnie z rozkładem - podaje portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje przekazane przez porty lotnicze.

Lotnisko Boryspil przekazało, że port pracuje w zwyczajnym trybie, odbywają się wszystkie rejsy. Tylko holenderskie linie KLM odwołały loty w dniach 13-17 lutego. Na rozkładzie lotów na stronie internetowej lotniska jest też informacja o anulowaniu rejsu linii Quatar Airways do Ad-Dauhy.

Na portalu lotniska Kyjiw żaden z poniedziałkowych lotów nie jest odwołany. Port również przekazał Ukraińskiej Prawdzie, że działa w zwykłym trybie.

W niedzielę ministerstwo infrastruktury Ukrainy zapewniło, że przestrzeń powietrzna kraju pozostaje otwarta, a władze będą pracować nad dodatkowymi gwarancjami dla przewoźników. Wieczorem tego dnia rząd podjął decyzję o przeznaczeniu 16,6 mld hrywien (592 mln USD), by utrzymać loty przez ukraińską przestrzeń powietrzną. Ma to "zagwarantować bezpieczeństwo lotów na Ukrainie firmom ubezpieczeniowym i leasingowym" - podkreślił premier Denys Szmyhal.

Źródła portalu Ukraińska Prawda podały wcześniej, że międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe od 14 lutego przestaną ubezpieczać samoloty latające na Ukrainę w związku z ryzykiem działań bojowych. Dlatego - jak pisał serwis - przewoźnicy będą zmuszeni do anulowania lotów.

Decyzję podjęto z uwagi na informacyjne napięcie w światowych mediach związane z możliwym ryzykiem dla Ukrainy ze strony Rosji - podkreśliła Ukraińska Prawda.

W sobotę holenderski przewoźnik KLM ogłosił tymczasowe zawieszenie lotów do Kijowa. W niedzielę samolot ukraińskich linii SkyUP z Madery do Kijowa był zmuszony do wylądowania w Kiszyniowie ze względu na wymogi leasingodawcy i międzynarodowych firm ubezpieczeniowych.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ ap/