Łotwa przyjęła euro 10 lat temu. Mieszkańcy są podzieleni w ocenie, czy była to dobra decyzja

Czechy przymierzają się do euro. Prezydent: Trzeba podjąć konkretne kroki Prezydent Czech Petr Pavel stwierdził w orędziu noworocznym, że pora zacząć podejmować konkretne kroki, które doprowadzą do przyjęcia euro. Pavel wspomniał też tragedię, do której doszło przed świętami na Uniwersytecie Karola w Pradze, i apelował o przezwyciężenie strachu.