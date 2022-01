Pracownik offline po godzinach pracy. KE przygląda się "prawu do rozłączenia się"

Komisja Europejska pracuje nad przepisami dającymi pracownikom prawo do bycia offline poza godzinami pracy, tzw. „prawo do rozłączenia się”. O podobną nowelizację Kodeksu pracy apeluje Związkowa Alternatywa: „koniec pracy to wyłączona komórka służbowa”.