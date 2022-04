Lotos na nowych maksimach. Wkrótce decyzja o parytecie wymiany akcji

fot. Michal Fludra/NurPhoto via ZUMA Press / / FORUM

Kurs Lotosu rośnie piątą sesję z rzędu i wznosi się na ponad dwuletnie maksima. W kwietniu inwestorzy być może poznają parytet wymiany akcji Lotosu na akcje Orlenu.

Notowania rafineryjnej spółki rosną po godz. 13.00 wtorkowej sesji o blisko 4 proc. Chwilę przed południem kurs wynosił 71,46 zł za akcję, i był najwyższy od lutego 2020 r., kiedy rozpoczynał się krach związany z pandemią COVID-19. Od dołka z 24 lutego, wywołanego przeceną akcji, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, kurs zyskał 50,5 proc.

Mocne wzrosty mają z pewnością swoje podłoże w bardzo dobrym okresie dla spółek paliwowych i rekordowych marżach rafineryjnych, jakie Lotos generuje w ostatnim czasie. Kursy zareagowały na nie z opóźnieniem, czego spodziewali się na początku marca analitycy z DM Trigon.

We wtorek Lotos podał, ze produkcja w rafinerii wzrosła w marcu o 16 proc., a w całym I kwartale była większa o 4 proc. W sumie wyniosła 2,524 mln ton.

Struktura wytworzenia produktów rafineryjnych i przerób ropy w Grupie Lotos w tys. ton. mar.22 mar.21 różnica 1 kw. 2022 1 kw. 2021 różnica Przerób ropy 436 436 0% 1945 1975 -2% Benzyny 129 83 55% 334 289 16% Benzyna surowa 14 25 -44% 62 133 -53% Oleje napędowe 537 456 18% 1473 1307 13% Lekkie oleje opałowe 33 21 57% 92 88 5% Paliwo lotnicze JET 13 13 0% 64 69 -7% Produkty ciężkie 50 72 -31% 101 184 -45% Koks naftowy 21 1 2000% 92 51 80% Pozostałe 74 77 -4% 307 295 4% Produkcja razem 871 749 16% 2524 2417 4% Tabela: PAP Biznes

Kolejnym czynnikiem, pod który mogą grać inwestorzy, może być zbliżający się termin ogłoszenia parytetu wymiany akcji Lotosu na akcje PKN Orlen w celu przeprowadzenia fuzji obu spółek. Według zapowiedzi ze stycznia właśnie w kwietniu decyzję w tej sprawie mają usłyszeć akcjonariusze.

"Spodziewamy się, że parytet zostanie ogłoszony w kwietniu wraz ze zwołaniem walnych zgromadzeń PKN Orlen i Lotosu. Liczymy, że w czerwcu walne zgromadzenia zdecydują o połączeniu" – informował w styczniu Robert Śleszyński, dyrektor departamentu fuzji i przejęć PKN Orlen, cytowany przez PAP.

"Nad wyceną pracują banki inwestycyjne. Kierują się one długoterminowymi założeniami i prognozami dotyczącymi rynku, nie patrzą wyłącznie na bieżącą sytuację. My zakładamy, że w momencie ogłaszania parytetu warunki makro nie będą różniły się znacząco wobec tego, co jest teraz" - mówił wtedy Robert Śleszyński.

Jednak sytuacja zmieniła się bardzo od stycznia, ponieważ cena baryłki ropy podrożała ze średniej ceny w styczniu na poziomie ok. 85 dolarów do ponad 110 w marcu. W kwietniu średnia ciągle utrzymuje się ponad poziomem 100 dolarów. W dodatku w obliczu polskiego embarga na rosyjski surowiec Lotos musi liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Lotos to przede wszystkim działalność rafineryjna, która mocno zyskuje na wysokich marżach, obecnie notowanych. Prognozy m.in. Goldman Sachs, mówią o utrzymaniu się cen powyżej 100 dolarów do końca roku. Marże mogą więc jeszcze wzrosnąć, a jak wykazała analiza Pulsu Biznesu, w przypadku Lotosu, rosną one dynamiczniej niż w PKN Orlen.

Puls Biznesu

Warto zwrócić uwagę również na silny mniejszościowy akcjonariat Lotosu, który może walczyć o korzystny parytet wymiany, by nie powtórzyła się sytuacja z Energą, której akcjonariusze do tej pory walczą o ustalenia godziwej ceny wykupu akcji.

W styczniu PKN Orlen ogłosił partnerów do wprowadzenia środków zaradczych Komisji Europejskiej, która wydała warunkową zgodę na fuzję z Lotosem. Saudi Arabian Oil Company ma nabyć wydzielone aktywa rafineryjne, hurtowe, a także paliw lotniczych. Cena za 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt ma wynieść ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

Węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln dolarów, a PKN Orlen 185 stacji z portfolio Grupy MOL na terenie Węgier oraz Słowacji za ok. 229 mln euro.

W obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltu Grupa Lotos zawarła z Unimot Investments przedwstępne umowy m.in. zbycia 100 proc. akcji w Lotos Terminale. Szacowane zaangażowanie Unimotu w transakcję wyniesie co najmniej 450 mln zł. 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa przejmie węgierska firma Rossi Biofuel.

Michał Kubicki