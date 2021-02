Lotos miał w IV kw. 0,18 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO i 5,25 mld zł przychodów

fot. Bartłomiej Kudowicz / FORUM

Grupa Lotos wstępnie szacuje, że jej skonsolidowana oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła w czwartym kwartale 0,18 mld zł, a przychody sięgnęły 5,25 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Szacunkowy oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wyniósł w czwartym kwartale 0,04 mld zł, a segmentu wydobywczego 0,14 mld zł

Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku -0,1 mld zł.

Na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT Grupy Lotos wpłynęły odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych i rezerwy w segmencie wydobywczym w wysokości 0,08 mld zł oraz dodatni efekt LIFO w wysokości 0,14 mld zł.

"Biorąc pod uwagę limit uprawnień do emisji dwutlenku węgla na rok 2020 do przyznania w ramach systemu EU ETS oraz wielkość emisji dwutlenku węgla, ze względu na występujący niedobór przyznanych uprawnień do emisji CO2, spółka zwiększyła rezerwę na pokrycie tego niedoboru, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego czwartego kwartału 2020 roku o kwotę 0,07 mld zł" - napisano w komunikacie Lotosu.

Dodatkowo w czwartym kwartale 2020 roku Grupa Lotos utworzyła rezerwę na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR), co obniżyło skonsolidowany wynik operacyjny o 0,11 mld zł.

Obydwa zdarzenia miały analogiczny wpływ na oczyszczony wynik EBITDA LIFO oraz oczyszczony wynik EBIT wg LIFO: obniżyła oczyszczony wynik EBITDA LIFO i EBIT LIFO o 0,07 mld zł (emisja CO2) i o 0,11 mld zł (NCR).

Grupa Lotos przedstawi raport z wynikami za 2020 rok 12 marca. (PAP Biznes)

