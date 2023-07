Lotnisko we Wrocławiu uruchomi pierwsze międzykontynentalne połączenie

3 listopada z wrocławskiego lotniska uruchomione będzie pierwsze międzykontynentalne połączenie do Seulu. Kierunek obsługiwany będzie przez Polskie Linie Lotnicze LOT, a pasażerowie do stolicy Korei Południowej polecą Dreamlinerem.

/ Port Lotniczy Wrocław

Uruchomienie nowego połączenia ogłosiły w poniedziałek władze województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele lotniska. "To historyczny dzień dla naszego lotniska. Możemy z dumą ogłosić uruchomienie pierwszego transkontynentalnego połączenia z Wrocławia prosto do Seulu, realizowanego samolotem, który jeszcze nigdy nie startował z naszego lotniska" – podkreślił prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Dodał, że władze lotniska liczą, że połączenie do Seulu będzie popularne nie tylko wśród społeczności koreańskiej na Dolnym Śląsku, ale także otworzy nowe możliwości dla ruchu turystycznego.

Pierwszy bezpośredni samolot do Seulu na lotnisko Incheon wystartuje z Wrocławia 3 listopada. Połączenia realizowane będą raz w tygodniu, w piątek. Lot potrwa 11 godzin i 20 minut, a pasażerowie będą podróżować jednym z 8 samolotów Boeing 787-8 Dreamliner będących na wyposażeniu linii PLL LOT. Samolot na pokład może zabrać 252 osoby w klasach: Business, Premium oraz Economy.

"Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dolnego Śląska i jedno z pięciu połączeń z Polski do stolicy Korei Południowej będziemy od listopada realizować z Wrocławia. W 2022 roku liczba pasażerów korzystających z rejsów do Seulu wyniosła 142 tys. a w 2023 roku prognozujemy, że będzie to już ponad 200 tys., wliczając w to samoloty startujące z Portu Lotniczego Wrocław" – wskazała wiceprezes PLL LOT Katarzyna Piskorz.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Uruchomienie nowego połączenia jest odpowiedzią na zwiększony ruch pasażerski z Wrocławia do Warszawy, a stamtąd do Seulu. Od 2007 roku wzrósł on czterokrotnie. Jak wynika z szacunków wrocławskiego lotniska, w 2022 roku na trasie Wrocław - Warszawa - Seul podróżowało 35 tys. osób (ruch w obie strony), a prognozy na 2023 rok wynoszą 44 tys. osób. 80 proc. z nich to pasażerowie podróżujący z i do Seulu.

"Dzięki nowemu połączeniu lotniczemu ułatwimy dolnośląskim przedsiębiorcom relacje biznesowe w Korei Południowej. Bardzo ważnym aspektem uruchomienia stałych lotów z Wrocławia do Seulu jest także umożliwienie komunikacji między Koreą Południową a Dolnym Śląskiem dla społeczności południowokoreańskiej pracującej w LG Energy Solutions, które dynamicznie rozwija się w naszym regionie" – zwrócił uwagę marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Zaznaczył, że obecnie na Dolnym Śląsku działa 580 przedsiębiorstw z Korei, co stanowi 48 proc. wszystkich koreańskich firm w Polsce.

"Incheon to duży hub azjatycki. Liczymy, że nowe połączenie na trasie Wrocław-Seul będzie impulsem ekonomicznym i wpłynie pozytywnie nie tylko na nasze miasto, ale na całe województwo” – zauważył wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Autorka: Agata Tomczyńska