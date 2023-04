Lotnisko Warszawa - Radom otwarte. Morawiecki: Inwestycja ma ogromny sens

Port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty. Pierwszy samolot pasażerski ma wylądować jeszcze wieczorem, będzie to lot z Paryża. Inwestycja kosztowała ok. 800 mln zł. Premier Mateusz Morawiecki broni decyzji o lotnisku, mówiąc "ma ogromny sens gospodarczy, odciąży warszawskie Okęcie".

Wybudowany niemalże od podstaw port lotniczy ma m.in. terminal o powierzchni 30 tys. m kw. W budynku, oprócz stanowisk check-in czy kontroli bezpieczeństwa, znalazły się: strefa komercyjna z restauracjami, kawiarniami, sklepami duty free, pokojami opieki nad dziećmi i placami zabaw. Według PPL terminal będzie mógł na początku działalności lotniska przyjąć ok. 1 mln pasażerów w ciągu roku, a docelowo - nawet ponad 3 mln osób rocznie.

"Ten port ma ogromny sens. Port Warszawa Okęcie jest absolutnie przeładowany, więc otwarcie tego portu ma wielki sens infrastrukturalny, logistyczny" - mówił Morawiecki. Jak tłumaczył premier, port Warszawa-Radom odciąży Okęcie, będzie zapasowym lotniskiem. "To dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia, którą na to miasto po 1976 r. rzucili komuniści" - stwierdził Morawiecki.

PiS utrzymuje, że zdjął "klątwę z Radomia"

Jego zdaniem lotnisko w Radomiu "otwiera cały region", a Radom dzięki niemu ma szanse na dodatkowe inwestycje, przyciągnięcie przedsiębiorców, podniesienie poziomu wynagrodzeń. "Szanse na to byłyby o wiele mniejsze, gdybyśmy nie zdjęli klątwy z Radomia" - dodał.

"Wierzę, że Radom i cały wielki subregion - który dzięki temu portowi może się dużo lepiej rozwijać - dzisiaj otwiera nowy rozdział swojej historii. Tak jak pokazaliśmy, że można zwalczyć zmorę III Rzeczpospolitej - bezrobocie, tak pokażemy, że rozwój zrównoważony jest rzeczywiście możliwy" - powiedział szef rządu.

Premier powiedział też, że otwarcie portu lotniczego w Radomiu wskazuje, rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi realizować duże, skomplikowane projekty o czasie i w założonym w budżecie.

Andrzej Duda dodał, że "włączenie Radomia w system połączeń lotniczych stwarza nowe szanse dla mieszkańców wielkiego obszaru między Warszawą, Łodzią, Kielcami a Lublinem". "Za sprawą tego lotniska, jednego z najnowocześniejszych i najbardziej komfortowych w Polsce, Radom i sąsiednie ośrodki zyskują połączenie z miastami w Europie, Azji i Afryce. Mieszkańcy odległych metropolii dostają nowy, dogodny sposób na dotarcie do naszego kraju oraz jego stolicy" – napisał w liście prezydent Andzej Duda.

Lotnisko w Radomiu to przedsmak CPK?

"Tu tutaj w Radomiu powstało najnowocześniejsze polskie lotnisko. To musimy sobie uświadomić" – powiedział w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podczas otwarcia portu Warszawa-Radom Jak zauważył, lotnisko nie jest projektem obciążającym polskiego podatnika, a projektem biznesowym Polskich Portów Lotniczych.

"Zrealizowany w ramach dobrego zarządzania tym przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwem państwowym, ale które pod dobrym managementem potrafiło nie tylko zarobić na siebie, nie tylko dostarczyć usług swoim klientom, tam gdzie jest, ale również wygenerować środki na inwestycję w Radomiu, która wzmocni jego portfel spowoduje, że będzie jeszcze lepiej się rozwijało" – przekazał wiceminister.

Dodał, że wraz z lotniskiem powstaje szereg inwestycji powiązanych, jak m.in. budowa trasy ekspresowej S7 oraz modernizacja linii kolejowej z warszawy do standardu 160 km/h.

"Ale to również przedsmak, drobny przedsmak, tego czym będzie Centralny Port Komunikacyjny. Polskie Porty Lotnicze stają się właśnie częścią grupy kapitałowej CPK" – wskazał Horała.

Kaczyński: Lotnisko Warszawa-Radom jest dowodem sprawczości naszych rządów

"To przedsięwzięcie wraz z towarzyszącymi inwestycjami daje piękne perspektywy rozwojowe dla całego regionu, m.in. poprzez generowanie nowych miejsc pracy nie tylko w sektorze lotniczo-lotniskowym oraz poprzez zwiększenie atrakcyjności tej części kraju dla rodzimych i zagranicznych inwestorów" - ocenił JarosławKaczyński.

Jak podkreślił, ta inwestycja to spełnienie marzeń wielu ludzi i środowisk. Wskazał też, że to efekt pracy i zaangażowania różnych osób i podmiotów. "Jest ono także dowodem na sprawczość naszych rządów. Na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy dotrzymuje wyborczych obietnic i zmienia Polskę na lepsze, zwłaszcza Polskę żyjącą poza kilkoma największymi miastami" - podkreślił szef PiS.

Lotnisko w Radomiu - dla kogo?

Radomskie lotnisko jest przeznaczone głównie dla pasażerów mieszkających w promieniu ok. 100–150 km od Radomia. Polskie Porty Lotnicze (PPL) spodziewają się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także ościennych regionów: świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego.

PLL LOT oferuje z Radomia regularne połączenia do: Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny.Lotnisko Warszawa–Radom ma być portem komplementarnym dla Okęcia, ponieważ - jak wielokrotnie podkreślały władze PPL - przepustowość warszawskiego portu jest na wyczerpaniu.

autor: Rafał Białkowski, Ilona Pecka, Łukasz Pawłowski, Aneta Oksiuta

aop/ ilp/ wkr/ amac/ ra/ drag/